Роспотребнадзор назвал самые опасные параметры кредита

Москва, 12 августа. Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Памятка для заемщика была опубликована сегодня на сайте федеральной службы.

Самые важные аспекты, которые нужно учитывать, когда берете кредит – это валюта кредита и виды процентных ставок. В первом случае опасность кроется в кредитах в иностранной валюте. Они имеют гораздо более низкие процентные ставки, чем рублевые. Однако россияне, получающие зарплату в рублях, рискуют из-за курсовых колебаний заплатить больше, чем рассчитывали.

Колеблется не только курс, но и ставка.

«Бывают плавающие ставки, привязанные к меняющейся ставке кредитов, по которой банки кредитуют друг друга в России (МосПрайм), на Лондонской бирже (Libor) или в Европе (Euribor). Как правило, в этом случае проценты по кредиту ниже. Но заемщик принимает на себя дополнительный риск: если финансовая система окажется в кризисе, как в 2008–2009 годах, плавающие ставки могут сильно вырасти», — подчеркивают специалисты.

Особое внимание в Роспотребнадзоре попросили уделить экспресс-кредитам. Они пользуются популярностью у населения из-за быстрого решения о выдаче. Плюс банк в таких случаях требует минимум информации о заемщике. Опасность здесь заключается в процентных ставках, они у подобных кредитов самые высокие. В итоге человек может заплатить за товар в разы больше.

Потратить больше денег можно и с использованием карт с овердрафтом. У таких карт почти всегда есть лимит, и зачисленные на текущий счет средства автоматически направляются на погашение овердрафта.

«Если возникла просрочка, деньги идут сначала на уплату комиссии за овердрафт и только потом на проценты по нему и погашение основной суммы долга, — объясняют в федеральном ведомстве.

Накануне опрос ВЦИОМа показал, что более 51 процента россиян имеют непогашенные кредиты. При этом за два года доля населения с кредитами сократилась. Так, в 2017 году она составляла 57 процентов.