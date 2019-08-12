В Иране рассказали о подготовке к возможной войне с США

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей побывал в Исламской республике, десятилетия ожидающей столкновения с Соединенными Штатами. В вооруженный конфликт верят не все, но все к нему готовы.

Вот уже 40 лет иранцы живут сами по себе, ни на кого не полагаясь и ни от кого не завися. Да, не всегда все складывается так, как им хотелось бы. А сегодня ситуация и вовсе накалена до предела очередными санкциями, а также политическим, военным и психологическим давлением со стороны западных стран.

Иран, однако, и не думает сдаваться, успешно обходя все экономические преграды, производя мощное оружие и продолжая поддерживать союзников в регионе.

При этом Тегеран готов к диалогу, постоянно демонстрируя свое расположение к Западу. Дескать, коллеги, наша дверь, конечно, закрыта, но не на засов. Заходите, если хотите — будем песни вам петь и чаем угощать.

Но не заходят. Боятся.

Рыжеволосый сатана

Так некоторые мои иранские коллеги называют президента США Дональда Трампа. После того, как он возглавил страну, отношения между Ираном и Штатами ухудшились, как никогда раньше (параллельно с беспрецедентным сближением Вашингтона и Тель-Авива, а также Тель-Авива и ряда антиирански настроенных арабских государств).

Американский лидер выполнил свои предвыборные угрозы по сведению на нет всех начинаний и достижений своего предшественника. В частности, Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения, заключенного между Ираном и шестью государствами (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция + Германия).

А дальше пошло-поехало: санкции, угрозы, обвинения, сбитый американский БПЛА. Добавьте сюда недавний запуск иранцами баллистической ракеты «Шахаб-3», танкерные войны с Великобританией, обвинение Ирана во взрывах на двух танкерах в Оманском заливе и сообщения о размещении 500 военнослужащих США на авиабазе «Принц Султан» к востоку от Эр-Рияда. И получится рецепт приготовления неплохой такой заварухи.

В Иране, так и не дождавшись от европейцев выполнения обещаний, начали планомерно отходить от условий ядерной сделки, параллельно демонстрируя свою ракетную мощь. К чему это приведет — непонятно. Некоторые эксперты прогнозируют начало войны после президентских выборов в США в 2020 году. Во всяком случае, полагают специалисты, такой вариант возможен, если к власти снова придет «рыжеволосый сатана».

Санкции сплотили иранцев

Я не первый раз в Исламской республике. Объездил много городов. И хочу сказать, что в западных СМИ часто преувеличивают масштабы экономического бедствия.

— Санкции, разумеется, сильно ударили по карману рядового иранца. Но если сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что было сразу после выхода США из СВПД, — налицо явное улучшение, — говорит член научного совета Университета им. Алламе Табатабаи Муса Абдоллахи. — Взять хотя бы курс доллара и евро — он относительно стабилизировался (действительно, в марте я менял евро по цене чуть более 14 тысяч туманов. Сегодня за евро дают на тысячу туманов меньше. — Прим. автора). Почти пять месяцев цены на продукты питания не скачут. Думаю, это связано с тем, что поначалу была паника, а сегодня пыль улеглась, люди успокоились и вспомнили, что они вообще-то уже 40 лет под санкциями и неплохо научились их обходить.

— Помните, мы с вами встречались в январе прошлого года, когда Иран накрыла волна протестов? Сегодня, несмотря на санкции и ухудшающуюся экономическую ситуацию, у меня создается впечатление, что оппозиционная активность в стране снизилась. Если мне это не кажется, могли бы вы пояснить, почему так происходит?

— Вам не кажется. На мой взгляд, причина в экономическом терроризме США. Ведь изначально прошлогодние протесты были чисто экономического характера. Людям казалось, что вина за подорожание яиц и молока полностью лежит на правительстве. Эти настроения попытались оседлать некоторые наши политики и недоброжелатели из-за рубежа. Требования демонстрантов из экономических быстро переросли в политические. В толпе даже звучали антиисламские лозунги (это сразу показалось мне подозрительным, так как начались митинги в священном для мусульман-шиитов городе Мешхед. — Прим. автора.)

Но затем, как вы знаете, последовали неадекватные действия Трампа. С каждым днем все гротескнее и гротескнее. В результате даже те, кто выступал за диалог с американцами, изменили свою точку зрения. То, что должно было сломить иранцев, наоборот — сплотило их вокруг нашего лидера, который изначально был против СВПД, предвидя его итог. Спросите сегодня любого на улице, кто виноват, что экономика страны в таком состоянии, вам ответят — Соединенные Штаты.

— Ну, а какой тогда выход из ситуации? Очевидно, что возможностей для ведения диалога все меньше. Последней каплей стали санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа. Параллельно с этим стороны активно вооружаются и угрожают друг другу.

— Да, все уже давно поняли, что американцы не намерены договариваться. Очевидно, Зариф представлял для них определенную угрозу. Так как с одной стороны, Штаты не хотят идти на уступки, а с другой — хотят выглядеть голубями мира. При этом Зариф — фигура влиятельная, заметная. Он на великолепном английском постоянно изобличает нежелание Штатов садиться за стол переговоров. Теперь его обкладывают санкциями, низводя до уровня обыкновенного «врага демократии», которого и слушать нечего.

— Но недавно в СМИ появилась информация, что Зарифа звали в Белый дом. Приглашение передал сенатор-республиканец Рэнд Пол. И, по всей видимости, получил отказ. Получается, Иран тоже не намерен идти на диалог?

— Не совсем так. Господин Пол получил не отказ, а согласие с одним небольшим условием — встреча состоится, если Соединенные Штаты снимут с Ирана санкции.

— Но раз условие Зарифа они выполнять отказались (а снятие санкций — принципиальная вещь), то зачем Трампу вообще приглашать главу иранского МИД?

— Думаю, ради красивого фото. И чтобы продемонстрировать миру, что США, в отличие от Ирана, якобы хотят договариваться. Очередной пиар-ход Трампа. Как и все его посиделки с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном.

Война без особых причин

— Недавно США и Иран признали вооруженные силы друг друга террористическими организациями. Затем государства вплотную приблизились к вооруженному конфликту, когда иранцы сбили американский беспилотник. Некоторые эксперты говорят, что война начнется после президентских выборов в США. Неужели это неизбежно?

— Думаю, объявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористами — это провокация, за которой не стоит ничего конкретного. Ну хорошо, если бойцы КСИР террористы, и при этом они действуют в Персидском заливе, пусть Соединенные Штаты начнут контртеррористическую операцию. Чего они ждут? Неужели выборов?

— Ну вот один из ключевых союзников США уже захватил танкер...

— Это, конечно, не начало войны, но грубое нарушение закона. Они ввели санкции против Сирии, запретив ей торговать с кем-бы то ни было нефтью, аж в 2011-м. И годами наши танкеры беспрепятственно доставляли грузы в Сирийскую Арабскую Республику. А тут вдруг британцы вспомнили о санкциях. Смешно.

— И как, по-вашему, быть дальше?

— Посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад четко дал понять, что решить проблему можно лишь одним способом — отпустить иранский танкер.

Ну, а возвращаясь к теме войны, думаю, что до этого все-таки не дойдет. В любом случае я бы хотел еще раз предостеречь американцев от этого шага. Мы окружены американскими базами, огромное количество американских солдат находится в странах региона неподалеку от нас. Мы готовы к такому развитию событий.

Главный враг США — Россия и Китай

— В России постоянно говорят о войне между Ираном и США. Наши российские коллеги многократно по разным каналам передавали нам сообщения на эту тему. Но мне кажется, что Америка просто не готова с нами воевать, — рассказал корреспонденту ФАН источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана. — На наш взгляд, Ближний Восток утратил для США прежнее стратегическое значение. Мы постоянно анализируем такие документы, как Четырехлетний обзор оборонной политики США (QDR) или Стратегия национальной безопасности (NSS), и видим, что самые повторяемые там слова — это Китай и Россия, а не Иран. То есть ближневосточный регион американцам нужен только в качестве давления на Россию и Китай. Но сколько денег придется в это вложить? Готовы ли на это США? Тут возникает еще одна проблема — экономическая.

Штаты уже потратили около 700 миллиардов долларов на военные кампании в регионе. Трамп уже заявил, что выводит войска из маленькой Сирии. А теперь представьте, чем обернется для США война с таким крупным государством как Иран? Мы считаем, Штаты к этому просто не готовы.

При этом мы понимаем, что в покое нас не оставят. Они будут пытаться раскачивать лодку с помощью санкций, диверсий, поддержки экстремистов, иранской мафии и оппозиции. И все же, это не война. Потому что победа в войне невозможна без оккупации территории противника. Как было в Афганистане и Ираке. Но Иран на сегодняшний день невозможно оккупировать. И вот почему.

Во-первых, как я уже сказал, у нас очень большая территория, разнообразные климатические зоны и многочисленное население, готовое к вооруженному противостоянию оккупантам. Все это американцы либо не учитывают, либо не придают этому большого значения. А зря.

Во-вторых, не забывайте про нашу военную мощь (особенно ракетную), которую мы продемонстрировали недавно, сбив американский БПЛА.

В-третьих, даже под санкциями нам удалось создать стратегические плацдармы для сдерживания врага в Ливане, Сирии, Йемене и Ираке. Это серьезная сила, которую не стоит недооценивать.

Ну и, наконец, вокруг Ирана сконцентрированы 42 военных базы США. Они думают, что следят за нами. Но это мы следим за ними. Круглосуточно. И эти объекты в случае вооруженного конфликта неизбежно попадут под наш ответный удар.

— Если вдруг начнется война, какие надежды Иран возлагает на Россию?

— Мы ждем от наших русских братьев любую возможную помощь. Прежде всего военную. В случае войны мы призовем Москву игнорировать резолюции ООН. Мы попросим поставить нам все необходимое для защиты нашей родины: ПВО, береговые ракетные комплексы для защиты от кораблей США в Персидском заливе. Мы также надеемся на поставки российского наступательного вооружения.

В России прекрасно знают, что нам нужно. Там также знают, что Иран — это буферная зона в случае нападения США. Мы также можем помочь России в борьбе против радикальной исламистской идеологии. У нас большой опыт, и мы готовы им поделиться.