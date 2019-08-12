Миро посоветовала «Олегу Бузову» завязать с коньяком

Москва, 12 августа. Известный блогер Лена Миро в очередной раз обрушилась с критикой на певицу Ольгу Бузову.

По словам Миро, артистка имела простенькую, но вполне приятную внешность, которую портили только «злые глаза». Однако с годами она все больше начинает походить на мужчину — как лицом, так и фигурой. Свой пост она в шутку назвала «Олег Бузов».

Блогер уверена, что причина отсутствия женственности — злоупотребление алкоголем. И хоть на своих отредактированных фотографиях в соцсетях она все еще пытается создать себе кукольную внешность, то на случайных снимках, сделанных со стороны, певица предстает немолодой женщиной с трудной судьбой.

«В общем, я считаю, что Бузовой пора завязывать, как с неправильным фитнесом, благодаря которому она обзавелась торсом гимнаста, так и с филлерами, так с коньячком», — отмечает Миро.

Отметим, что Бузова уже не в первый раз попадает в поле зрения Миро, которая специализируется на критике российских селебрити. Так, например, в июле блогер показала две фотографии артистки — с фотошопом и без. Тогда Миро охарактеризовала Бузову как «некрасивую женщину с пропитым, злым и грубым лицом», которая пытается создать себе образ «хорошенькой куколки».

Кроме того, Миро осудила певицу за то, что она выложила в Instagram «гламурную» версию Казанской иконы Пресвятой Богородицы, где у Девы Марии поднят кончик носа, «поддуты» губы и сглажена кожа.