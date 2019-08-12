Сирия, 12 августа. Боевики ИГ1 организовали вылазку в зоне контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре. ССА** казнила двух человек в Джараблусе в Алеппо по обвинению в подготовке покушения на одного из главарей группировки. Прогремел взрыв в городе Африн, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции боевиков на юге Идлиба и на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия»** (ССА): предотвратила покушение на одного из своих главарей в городе Джараблус в Алеппо.

«Исламское государство»1: предприняло попытку нападения на позиции САА к западу от Меядина; заявило об организации взрыва в городе Абу-Хардуб в Дейр-эз-Зоре.

Курды: подозреваются в организации нового взрыва в городе Африн на северо-западе Алеппо.

ВС Ирака: провели операцию по освобождению двух человек, захваченных в плен террористами ИГ в провинции Киркук.

Провинция Алеппо

Поступила информация о новом взрыве на оккупированной боевиками вооруженной оппозиции территории в северной части Алеппо. Как передает военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork), детонировало СВУ, заложенное неизвестными в городе Африн. В установке бомбы подозреваются члены группировки «Силы освобождения Африна», осуществляющей подпольную деятельность в рамках операции «Гнев оливок». Напомним, члены данного формирования также обвиняются в организации взрыва в деревне Хазван вблизи Аль-Баба, о котором сообщалось несколько часов назад.

Между тем стало известно, что в населенном пункте Джараблус было предотвращено покушение на одного из высокопоставленных главарей «Сирийской свободной армии» (ССА) Хусейна Амина. Два человека, пытавшиеся установить СВУ в автомобиле джихадиста, были казнены, передает Twitter-канал (Step_Agency).

Провинция Дейр-эз-Зор

В подконтрольных Сирийской арабской армии (САА) районах произошла еще одна вылазка террористов «Исламского государства». По данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), боевики террористической группировки атаковали позиции правительственных подразделений в пустынном районе к западу от города Меядин. Информации о результатах вооруженного противостояния пока не поступало. Напомним, многие военные эксперты связывают возросшую активность ИГИЛ1 в западной части провинции с близостью оккупированной США территории на юге Хомса, где свободно действуют различные антиправительственные бандформирования, в том числе и радикалы ИГ.

Тем временем на восточном берегу реки Евфрат в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) прогремел взрыв. Согласно данным Telegram-канала (NovostiDamask), медиапорталы ИГ заявили о подрыве здания местного совета курдов в населенном пункте Абу-Хардуб. О возможных жертвах среди курдских бойцов или местных жителей пока ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Продолжается вооруженное противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских бандгрупп в южной части провинции. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), радикалы открыли огонь по городу Аль-Хубейт, который был освобожден накануне. Тем временем союзная авиация ВВС Сирии и ВКС РФ продолжает осуществлять боевые вылеты в зонах дислокации противника. Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что под огнем оказались военные объекты джихадистов на подступах к населенным пунктам Аль-Хувейн, Умм Джалал, Хиш, Кафр Саджна и Шейх-Дамес.

Провинция Хама

В соседней с Идлибом Хаме также отмечаются вылеты ВКС России. По информации интернет-портала Step News Agency, точечные авиаудары российских военных самолетов пришлись по опорным пунктам исламистов в районе города Мурек. Таким образом, ВКС РФ продолжают оказывать поддержку подразделениям Сирийской арабской армии (САА), которые развивают наступление на границах «Большого Идлиба». Напомним, правительственные войска были вынуждены возобновить боевые действия на линии разграничения сил 5 августа ввиду регулярного нарушения исламистами режима прекращения огня.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что сотрудники федеральной полиции Ирака провели спецоперацию по освобождению мирных жителей, попавших в плен к террористам «Исламского государства», в провинции Киркук. Как известно, двое мужчин по имени Хазем Ахмед и Басем Рахим были взяты в плен боевиками около двух недель назад на юге региона. Их удалось обнаружить благодаря помощи местных жителей и работе разведывательных спецслужб. О судьбе удерживавших их джихадистов не сообщается. Напомним, власти Ирака объявили о полном освобождении территорий страны от ИГИЛ еще в конце 2017 года, однако часть джихадистов до сих пор продолжает осуществлять террористическую деятельность подпольно.

1 Организация запрещена на территории РФ.