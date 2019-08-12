Лопырева раскрыла секрет романтических отношений с Булатовым

Москва, 12 августа. Телеведущая и модель Виктория Лопырева поделилась секретом романтических отношений с бизнесменом Игорем Булатовым. По словам 36-летней модели, сохранить романтику паре помогают свидания и сюрпризы.

Лопырева отметила, что еще в самом начале отношений пара устраивала свидания в парках Москвы или других странах. Эту традицию пара сохранила и после рождения сына.

«С самого начала мы назначали друг другу свидания. Гуляли по паркам Москвы или встречались в разных странах. Потом, когда Марк Лео только родился, мы назначали друг другу свидания на кухне или в кафе, что внизу дома», — написала Лопырева в Instagram.

Сыну Лопыревой и Булатова исполнилось уже шесть месяцев. Теперь пара вновь может путешествовать. Августовские выходные Лопырева и Булатов провели в Стамбуле. При этом телеведущая не скрывает, что во время беременности очень скучала по загруженному графику и командировкам.

Ранее Лопырева объяснила, почему променяла певца Николая Баскова на Булатова. Некоторое время назад Лопырева встречалась с Басковым, пара выглядела очень счастливой, и все в их окружении были убеждены, что дело идет к свадьбе. Однако через некоторое время они разошлись. Лопырева также рассказала о своем сыне от Булатова — Марке Лионеле. Она призналась, что назвала мальчика в честь форварда сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси.