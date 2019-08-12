В ГД призвали запретить финансировать государственные СМИ, освещающие незаконные митинги

Москва, 12 августа. Бюджетное финансирование государственных СМИ, которые освещают незаконные митинги с выгодной их организаторам точки зрения, нужно прекратить. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике и информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Конечно, очень многие СМИ сообщали о несанкционированных акциях в столице, причем некоторые издания поддерживали при этом позицию провокаторов. Самым ярким примером является призыв немецкого издания Deutsche Welle выходить на незаконные митинги, что является нарушением российского законодательства. В освещении несогласованных акций «оппозицию» поддерживали и телеканал «Дождь», а также другие СМИ, которые спонсируются из западных источников.

Конечно, позиция таких медиа давно всем известна, однако как минимум странно, когда провокаторов, покушающихся на конституционный строй, начинают вдруг поддерживать СМИ, получающие финансирование из федерального бюджета или существующие за счет госкорпораций. В результате получается, что деньги российских налогоплательщиков идут на комплиментарное освещение событий, организаторы которых нарушают закон и призывают участников к массовым беспорядкам.

«На самом деле, этот вопрос отдается на откуп чиновников и других должностных лиц, которые принимают решения о том, чтобы осуществлять финансирование тех или иных федеральных или региональных СМИ из бюджетных фондов», — отметил Свинцов.

Зампредседателя комитета Госдумы подчеркивает, что нужно подумать, стоит ли прописывать такой запрет на законодательном уровне, ведь решения о финансировании СМИ принимаются государством, а не частными структурами.

«Я думаю, что подобные вопросы должны решаться на уровне политики самой государственной компании. Если речь идет о прямом финансировании со стороны федерального или регионального бюджета, то, безусловно, соответствующий министр должен на будущий год такие моменты учесть и прекратить выделять деньги СМИ, позволяющим себе незаконные действия», — пояснил Свинцов.

Отметим, что запрет на финансирование со стороны государства не означает, что подобные СМИ должны прекратить работу, однако в обозначенных случаях им придется озадачиться поиском другого денежного источника. Свинцов подчеркнул, что государству следует следить, каким образом освещаются несанкционированные акции, чтобы не допустить нарушения закона средствами массовой информации.

«Если они нарушают закон, то они должны быть оштрафованы и в крайнем случае лишены своей лицензии, но только в случае подтверждения нарушения законодательства с их стороны. Данная тема находится в компетенции Роскомнадзора и других правоохранительных органов РФ», — отметил парламентарий.

Кроме того, он призвал проверять, не причастны ли сами СМИ к организации несанкционированных митингов.

«Например, нужно проверить информацию о том, что телеканал «Дождь» фактически являлся соорганизатором акций в Москве. Если это так, то надо применять решения в соответствии с законом, как в отношении «Дождя», так и всех других СМИ, допустивших такое, включая те, которые, в том или ином виде, имеют государственное финансирование», — подчеркнул Свинцов.

При этом парламентарий призывает не забывать про свободу слова в России и принимать все решения в данной области исключительно опираясь на законодательство нашей страны, позволяющее купировать подобные проблемы.

«У нас свобода слова и журналисты имеют право освещать те или иные события так, как они считают нужным, но не переходя границу нарушения законодательства. Что касается работы зарубежных СМИ, то соответствующий закон в нашей стране давно принят, и при размещении материалов они обязаны делать сноску, что они являются иностранными агентами», — напомнил Свинцов.

По словам зампредседателя комитета Госдумы, подобная метка необходима для того, чтобы аудитория понимала, почему то или иное событие преподносится данным СМИ с определенной точки зрения, передает «Экономика сегодня».

«Маркер об иностранном агенте показывает, что такие СМИ получают средства из других государств, чьи компании или спецслужбы напрямую заинтересованы в дестабилизации обстановки на территории Российской Федерации», — заключил Свинцов.

Также он отметил, что результаты подобной деятельности иностранных агентов в других государствах всем хорошо известны, поэтому в России необходимо эффективно реагировать на похожие попытки. Кроме того, Свинцов обратил внимание на слаженную работу полиции во время несанкционированных митингов.

«Правоохранительные органы отработали в Москве на отлично, пострадавших не было, все было четко и цепко, без превышения должностных полномочий, а хаос, который пытались создать эти люди, а также силы, которые за ними стоят, был погашен», — подчеркнул парламентарий.

Свинцов также отметил, что на незаконные митинги вышли люди, готовые поддержать любую антигосударственную деятельность. По его словам, в любой стране найдутся те, кто хочет бить окна, жечь покрышки и совершать другие неправомерные действия.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google пресечь любую рекламу незаконных акций на YouTube. В ведомстве сообщили, что пользователи видеохостинга получают push-уведомления с информацией о несанкционированных митингах, даже если они не подписаны на каналы, создатели которых призывают к участию в незаконных акциях, передает RT.

Напомним, организаторами незаконных митингов в Москве выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых Мосгоризбирком правомерно отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Так называемые оппозиционеры не постеснялись использовать поддельные подписи, в связи с чем закономерно выбыли из предвыборной гонки.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались «липовыми». Отметим, что несостоявшийся кандидат неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Один из несанкционированных митингов так называемой оппозиции прошел в Москве 27 июля. Незаконная акция, которая заявлялась как «мирный митинг», вылилась в массовые беспорядки и нападения на полицейских, обеспечивающих безопасность москвичей и гостей города.

Все организаторы незаконной акции были помещены под стражу. Избежать ареста удалось только Любови Соболь, которая прикрылась пятилетней дочерью. Однако против юриста так называемого ФБК все же завели административное дело. Кроме того, призывавшая к массовым беспорядкам Соболь получила внушительный штраф.