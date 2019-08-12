Звездный юрист оценил шансы Алдонина в иске против МВД

Бывший полузащитник сборной России по футболу и ЦСКА Евгений Алдонин подал в Замоскворецкий районный суд Москвы иск к министерству внутренних дел РФ с требованием выплаты компенсации на сумму 47,3 млн рублей — за волокиту при расследовании уголовного дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий».

Известный российский адвокат Сергей Жорин, клиентами которого часто становятся известные личности, признался в комментарии для Федерального агентства новостей, что судиться с МВД России можно, но вот выиграть — маловероятно.

«Шансов у Алдонина очень мало, — сказал он. — Закон позволяет все это делать, но я сильно сомневаюсь, что суд будет беспристрастным и объективным в рамках данного процесса — учитывая, кто ответчик. Если будет выигрыш истца, это же из бюджета нужно будет выплачивать деньги».

Плюс, по словам «звездного юриста», в данном случае будет создан «не очень хороший прецедент». Поэтому, даже если позволяет правовая позиция, Жорин считает, что иск футболиста не будет удовлетворен.

«С МВД России можно судиться в результате, например, причинения сотрудником правоохранительных органов вреда здоровью кому-либо, и если это уже установлено вступившим в силу приговора суда, — отметил собеседник ФАН. — Да, такая практика есть. Но сумму выплаты тоже значительно сокращают. И это не бог весть какие суммы, к сожалению».

Жорин также отметил, что в его практике ранее были судебные споры с государственными органами или какими-либо организациями, но вот с министерством внутренних дел РФ он еще не судился.

В вышеуказанную сумму Алдонин оценил моральный вред, понесенный им за имевшие место быть, как он считает, ошибки следствия и волокиту. Расследование о хищении средств в банке «Замоскворецкий» длится уже более пяти лет. Сам футболист (провел 29 матчей за сборную страны) лишился полутора миллионов долларов по тогдашнему курсу.

За прошедшее после возбуждения уголовного дела время, как полагает бывший муж скончавшейся весной этого года певицы Юлии Началовой и его защита, следователи не только потеряли важные улики, но и позволили фигурантам вывести похищенные активы.