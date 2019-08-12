Житель Челябинска продает квартиру, в которой «побывал» Тарантино

Челябинск, 12 августа. Житель Челябинска разместил на странице Facebook объявление о продаже квартиры с фотографиями американского режиссера Квентина Тарантино.

Квартира площадью 67 квадратных метров находится на Копейском шоссе. Владелец просит за нее 2,3 млн рублей. Россиянин решил привлечь внимание потенциальных покупателей постом с участием Тарантино.

На фото знаменитый режиссер смотрится в зеркало в ванной комнате, позирует в гостиной и осматривает спальню. Судя по выражению лица, Тарантино «понравилась» квартира челябинца.

Предприимчивого автора объявления спросили, можно ли купить вместе с квартирой и самого режиссера.

«Он просто смотреть приходил», — написал автор.

Хозяин жилья пообещал оставить мебель, которая приглянулась Тарантино. Напомним, что ранее Тарантино побывал в Москве, он привез картину «Однажды в Голливуде».

Для известного американца провели специальную экскурсию по Кремлю. Гидом стал глава Минкульта России Владимир Мединский. После экскурсии министр заявил, что гость из США остался доволен Москвой.

Путешествие Тарантино по российским достопримечательностям породило множество мемов в Интернете.