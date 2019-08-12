Западные СМИ готовят провокации против России в ЦАР, считает эксперт

Политолог Владимир Брутер предположил, что западные средства массовой информации могут готовить провокации против России в Центральноафриканской республике.

Ранее редакция Федерального агентства новостей выпустила специальный фильм-расследование, в котором рассказала, как группа журналистов американского телеканала CNN дважды за три месяца посещала ЦАР.

Работа группы журналистов CNN в ЦАР, состоявшей из Клариссы Уорд, Тима Листера и Себастьяна Шукла вполне понятна, ведь после затянувшейся на несколько лет гражданской войны в стране, наконец, установилось долгожданное перемирие. Но американцы не были бы американцами, если бы за вполне легальной работой не скрывались тайные мотивы.

Начать следует с самих журналистов — Уорд, Листер и Шукла ранее работали в самых горячих точках по всему земному шару. Особенно интересна их работа на территории ближневосточных государств, где они были бы просто обезглавлены, если бы их не сопровождали сотрудники Центрального разведывательного управления США. Именно ЦРУ помогало той же Уорд работать в Сирии в среде радикальных исламистов.

Шукла и Листер отметились совместным сфабрикованным материалом о Судане. Они подготовили для CNN материал, в котором выставляли легально работающих в стране политологов Фонда Защиты Национальных Ценностей чуть ли не контрреволюционерами или кукловодами местной революционной деятельности. Американцы заявляли, что россияне якобы вмешиваются во внутренние дела Судана.

Сегодняшняя работа медиатройки в ЦАР следует тому же сценарию — поиск материалов, на основе которых можно организовать мощнейшую медийную провокацию против России, а также создание агентурной сети для последующего ввода «миротворческой» миссии, как это было в Сирии и Ираке.

Комментируя «путешествия» американских «журналистов» в ЦАР, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что за Уорд, Листером и Шуклой могут стоять «американские спецслужбы, которые считают, что у них порох всегда должен быть сухим».

«Они всегда готовы к такому развитию событий (к провокациям — Прим. ФАН), а очень часто готовят его сами. Что касается Центральноафриканской республики и всего африканского пояса, как его называют в Соединенных Штатах, то речь идет о том, что присутствие там России, конечно, очень американцам не нравится. Пока они изучают фактуру и пытаются создать вокруг военного и политического присутствия РФ в ЦАР устойчивое отрицательное мнение. А для этого нужны публикации, а для публикаций всегда желательна какая-то живая фактура. Очень часто они пишут просто из головы, но такие писания имеют меньший эффект, и поэтому они путешествуют, готовят некие интервью», — отметил эксперт.

По словам собеседника ФАН, интервью могут быть как случайными, так и заранее проплаченными. В них Российская Федерация и ее граждане могут выставляться не в самом лучшем свете, как это было в случае с Суданом. И противостоять этому сложно, так как россиян в ЦАР не очень много.

«Поэтому все это вместе дает и американским спецслужбам, и политическому аппарату определенные возможности по созданию и распространению информационного контента в таком свете, какой им выгоден. Это стандартная для них работа, что в Сирии, что в ЦАР, что в Венесуэле, что в Никарагуа, и они все время будут пытаться играть на том, что в мировой прессе они обладают огромным преимуществом, хотя бы за счет распространенности английского языка, что очень важно в данном случае», — заключил Брутер.

Для того, чтобы Российская Федерация могла противостоять информационному давлению со стороны американских, да и всех западных СМИ, российский контент также должен быть англоязычным, направленным на популяризацию России, и иметь очень хорошую раскрутку в Сети.