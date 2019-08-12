Психологи дали пять советов по борьбе с летней хандрой

Москва, 12 августа. Летняя грусть является вполне нормальным состоянием для человека, так как это время года люди зачастую связывают с ожиданием чего-то нового, но события не всегда разворачиваются по задуманному сценарию. Тем, кто борется с плохим настроением в этот сезон, психологи дали пять советов по преодолению летней хандры.

Во-первых, специалисты советуют признать существование проблемы, передает «Planet Today». Только осознав ее наличие, можно найти необходимый способ решения.

«Попробуйте подумать: а не драматизируете ли вы ситуацию? Может, те моменты, которые вызывают у вас грусть в летний период, беспочвенны», — пишет издание.

Кроме того, психологи советуют не ждать от лета «чего-то сверхъестественного» и отказаться от шаблонных представлений об отдыхе в этот сезон. Лето — это не только пляж и солнце, а потому стоит постараться сделать свой отдых уникальным. Если же приход этого времени года приносит разочарование и грусть, стоит предотвратить появление таких настроений.

Ученые предполагают, что угнетенное состояние может быть связано с высокими температурами воздуха в летний сезон. Потому психологи рекомендуют не находиться под прямыми солнечными лучами.

Также рекомендуется не избегать общения с друзьями, так как социальные контакты влияют на психическое здоровье человека.

«Не отказывайтесь от предложенной вам помощи. В такой ситуации не плохо бы посетить хорошего психолога», — резюмировали эксперты.

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