Бывший президент «Спартака» предсказал первую отставку в РПЛ

Москва, 12 августа. Бывший владелец и президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей предположил, кто будет первым отправлен в отставку среди тренером команд РПЛ.

«Думаю, что отставка Точилина из «Сочи» наименее вероятная из тех, кто в ближайшее время может быть уволен. На мой взгляд, собрать команду за пару месяцев, чтобы она неплохо смотрелась и давала бой грандам — «Спартаку» и ЦСКА, это хорошая работа. Думаю, о его отставке пока речи вообще не идет. Что касается Федотова, то в прошлом сезоне «Оренбург» выступал хорошо. В этом сезоне команда ослабла, у нее бывают провалы, но не сказать, что она не играет в футбол. Где-то не везет. Не думаю, что и в его случае стоит ждать отставки в ближайшее время», — считает менеджер.

По его мнению, шансы Хохлова и Кононова удержаться во главе «Динамо» и «Спартака» существенно ниже.

«Для «Спартака» было бы нормально, если бы Кононов был отправлен в отставку. Но сейчас его стал спасать Андре Шюррле. Он пришел и сразу стал своими действиями завязывать игру. Появились осмысленные комбинации. Думаю, Кононову нужно отдать половину зарплаты Шюррле за то, что он еще продолжает работать в «Спартаке». Самая очевидная отставка — Хохлова. Человек не первый сезон в «Динамо» не показывает результат. Потрачены серьезные деньги, а результат такой же, что и в предыдущем сезоне. Команда барражирует между зоной вылета и 10-м местом. Думаю, его увольнение — самое очевидное. Насколько быстро произойдет отставка? Думаю, «Динамо» если еще раз проиграет в ближайшие пару туров, то увольнение и произойдет», — считает эксперт.

«Динамо» после 5 туров занимает одиннадцатое место, в активе команды 5 набранных очков при 3 забитых мячах.