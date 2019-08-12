Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»

Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром». Они пообещали, что посадят Порошенко.

Согласно некоторым данным, обратившихся к Порошенко зовут Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев.

«Петр Алексеевич, перед тобой именно та тройка «азовцев», добровольцев, которые никогда не оставят тебя в покое. Мы доведем свое дело до конца, и ты будешь сидеть за преступления против нации, против армии и против Украины», — заявил Толмачев.

В свою очередь Кухарчук уточнил, что если нынешний президент Украины Владимир Зеленский собирается добиваться тюремного заключения для Порошенко, то именно они сделают все для того, чтобы бывший украинский лидер оказался за решеткой.

Макеев подчеркнул, что Порошенко должен ответить за каждый некачественный патрон и за каждую бракованную вещь, поставленную украинской армии.

Это заявление представителей полка «Азов» не является самостоятельным, считает генеральный директор НП «Институт политических исследований», политолог Сергей Марков.

«Это люди, подчиненные Арсену Авакову, который является украинским военным преступником. Поэтому это можно назвать заявлением Авакова, который находится в конфликте с Петром Порошенко. У них там свои разборки. Оба они являются военными преступниками и ворами-миллиардерами. Они оба виновны в гибели нескольких тысяч граждан Украины. Также оба они должны сидеть на скамье подсудимых в будущем международном трибунале. Кто кого раньше или позже съест из этих военных преступников, нам должно быть все равно. Чем лучше они грызут друг друга, тем быстрее случится победа свободы и демократии на Украине», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

В планах бойцов «Азова» нет варианта физической расправы над Петром Порошенко, т. к. они вполне подчинены США, подчеркивает эксперт.

«Авакову запретят осуществлять военную расправу. 90 % украинских фашистов являются таковыми из-за зарплаты. Они получают ее в двух ведомствах, а именно в Службе безопасности Украины или в Национальной гвардии МВД. Бойцы «Азова» получают зарплату в национальной гвардии МВД», — сообщил политолог.

До этого юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале сообщил, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении Порошенко по поводу хищений в армии.

Бывший президент и ряд чиновников из «Укроборонпрома» и «Укрэксимбанка» обвиняются в переводе денег в офшоры. По словам специалистов, украинский бюджет не досчитался огромной суммы прибыли.Также «Укроборонпром» был замечен в российском информационном поле. В апреле суд Хмельницкой области постановил взыскать с украинского предприятия «Красиловский агрегатный завод» более пяти миллионов рублей в пользу самолетостроительной корпорации «МиГ».