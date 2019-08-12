Марков призвал создать российскую альтернативу YouTube после беспорядков в Москве

Москва, 12 августа. Американские ресурсы YouTube, Facebook и Twitter по заказу властей США и ЕС содействуют антиправительственным выступлениям в РФ с помощью рекламы,уверен руководитель Института политических исследований Сергей Марков.

Он напомнил, что Роскомнадзор уже предупредил эти соцсети о недопустимости подобных действий, и это был очень правильный шаг по созданию правовой основы для блокировки в критический момент. Однако, по мнению Маркова, этого мало, и следует подумать и об альтернативной работе.

Эксперт указал на то, что в России есть свой поисковик «Яндекс», есть своя популярная соцсеть «ВКонтакте», причем у этих ресурсов большая посещаемость, однако альтернативы YouTube пока нет.

«Я считаю, что в России нужно организовать переход на другие ресурсы или даже сделать всемирную сеть. Запрос на альтернативу Facebook в мире есть, и он огромный», — пояснил он в комментарии Nation News.

Политолог также обратил внимание, что рекламой запрещенных оппозиционных митингов в Москве промышляют не только перечисленные соцсети, но и прозападные антироссийские СМИ. Такие «борзописцы», по его словам, навязывают своим читателям мысль выходить на улицы и нарушать закон ради чужих политических амбиций. При этом и YouTube, и журналисты, подобных изданий специально сгущают краски и откровенно манипулируют доверчивыми россиянами, подстрекая их к массовым беспорядкам.

Марков также обратил внимание, что митинг-концерт 10 августа без стеснения рекламировался прямо на сайте посольства США в Москве. В дипмиссии это попытались объяснить тем, что о происходящем нужно было предупредить американских граждан, однако, по мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, все это является обыкновенным подстрекательством к участию в массовых беспорядках.

Эксперт подчеркнул, что сейчас многие ключевые российские СМИ освещают акции в Москве очень ангажированно.

«Одним из главных пропагандистских рупоров, на мой взгляд, является газета «Ведомости». К ним можно отнести и «Новую газету», ресурсы «МБХ медиа», — добавил он.

Марков считает, что эти ресурсы «гонят жесткую пропаганду», публикуют ложную информацию и фейки. Для того, чтобы ориентироваться в информационном поле, он специалист считает правильным обращаться к классификатору СМИ, созданному Федеральным агентством новостей.

Напомним, начиная с 14 июля, в Москве под эгидой поддержки не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов проходят митинги. 21 июля и 10 августа акции были согласованы с властями, остальные провели, нарушив законодательство.

Сходки 27 августа и 3 августа вылились в массовые беспорядки. Участвовавшие в них провокаторы кидались на полицейских и бойцов Росгвардии. В результате шесть сотрудников правоохранительных органов пострадали от распыления газового баллончика, в ногу одному росгрвардейцу швырнули урну, еще один омоновец был госпитализирован с вывихом руки. При этом стражи порядка старались действовать максимально корректно и делали все, чтобы обеспечить безопасность москвичей и гостей города.

К слову, каждый раз «оппозиция» подвозила на свои акции массовку из регионов. Так, в последнем митинге-концерте участвовали около 15–20 тыс. человек, и только треть из них были москвичами. Кроме того, многие пришли всего на полчаса, послушали обещанный бесплатный концерт рэперов, зачекинились и ушли. Но тех, кто остался, соратники блогера Алексея Навального вновь склонили к провокациям. В частности, отличилась юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Она призвала людей «прогуляться» по улицам. В итоге эта прогулка вылилась в погромы и новые задержания. И это опять же было очень на руку прозападным СМИ, которые все внимание сосредоточили именно на событиях после согласованной части акции. Соболь снова была задержана за призывы к участию в незаконных акциях. До этого ее уже штрафовали за аналогичные нарушения, но она продолжает призывать людей нарушать закон, шантажировать избирательные комиссии. О том, что Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие лица занимаются именно шантажом, ранее указывала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

До этого Соболь оскандалилась при подделке подписей избирателей. В ее подписных листах были найдены и мертвые души, и подписи москвичей с несуществующими паспортными данными. Этот «честный политик» даже сняла квартиру, где работали нанятые ФБК «рисовальщики» автографов в ее поддержку.