Эксперты требуют наказать учредителей СМИ, призывающих к массовым беспорядкам

Митинги в июле и августе показали, что ряд СМИ, частично или полностью финансируемых госкорпорациями, не стесняются призывать к участию в незаконных акциях свою аудиторию. Федеральное агентство новостей выяснило, почему учредители таких изданий не несут ответственности за их антироссийскую по своей сути деятельность.

Как заметил в беседе с ФАН первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Михаил Старшинов, вопрос финансирования СМИ госкорпорациями довольно сложный. В качестве примера он привел радиостанцию «Эхо Москвы», которая формально принадлежит «Газпрому», но в классификаторе СМИ отнесена к антироссийским изданиям, открыто занявшим антигосударственную позицию, в том числе и в контексте массовых беспорядков в столице.

«Тут все очень непросто. Потому что «Газпром», когда ему надо, называет себя государственной корпорацией, а когда надо — частной. Поэтому сложно сказать, финансирует «Газпром» то же «Эхо Москвы» как компания с государственным участием или как коммерческая структура. Этим нужно поинтересоваться у «Газпрома» напрямую. Но важно отметить, что российское законодательство не регулирует редакционную политику. То есть содержание СМИ — это вопрос больше творческий, если хотите, а не законодательный. У нас свобода слова. Но если публикации нарушают закон, распространяя призывы к участию в несанкционированных акциях против власти, то их авторы и публикаторы, безусловно, должны нести ответственность. Для этого существует прокуратура, которая даст правовую оценку действиям СМИ, в которых вы усмотрели нарушение закона», — сказал Михаил Старшинов.

Российский журналист, радиоведущий, блогер, писатель, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян в комментарии ФАН также отметил, что этот вопрос очень сложный, и чтобы привлечь спонсоров СМИ к ответственности за антироссийское содержание изданий, требуется менять законы.

«У того же «Эха Москвы» есть устав, в котором написано, что собственник не вправе вмешиваться в редакционную политику издания. Это же прописано и в законе о СМИ (статья 18 гласит, что «учредитель не вправе вмешиваться в деятельность средства массовой информации». — Прим. ФАН). Похожие сложности, как со структурами «Газпром-Медиа», к коим относится «Эхо», есть и с другими СМИ, частично или полностью содержащимися госкорпорациями. Зачастую многие не понимают, как у нас работают журналисты. В обществе до сих пор существует представление о том, что за действия СМИ отвечают госорганы. Но сегодня, к сожалению, все иначе. Проще только с полностью государственными СМИ, в которых не может быть призывов к участию в незаконных акциях, свержению власти и пр. А вот с изданиями со смешанным капиталом могут быть проблемы», — заметил Гаспарян.

При этом журналист заявил о неизбежности истерики среди так называемой либеральной части общества в случае, если государство все-таки попробует разобраться со СМИ, существующими в том числе на средства госкорпораций, но выступающими против самого государства.