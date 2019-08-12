В Совфеде объяснили Ницой, что станет концом для Украины

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими русофобскими взглядами, рассказала, почему Украина может прекратить свое существование. По ее словам, это может произойти из-за любви ее соотечественников к творчеству Владимира Высоцкого.

«Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет, так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега», — написала Ницой в своем Facebook.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что недальновидная политика, которую на протяжении долгих лет проводили националисты, привела к тому, что Украина пришла в упадок. Также он обратил внимание, что фактически после распада СССР соседнее государство находилось под внешним управлением.

«На Украине немало людей, которые заражены украинским национализмом, причем в его основе лежат русофобия и русоненавистничество. Собственно говоря, национализм и разрушил Украину. Эта страна была одной из наиболее успешных стран на постсоветском пространстве, но сегодня это государство является самым отсталым среди республик бывшего СССР. И это произошло вовсе не потому, как многие там заявляют, что Россия пыталась влиять на внутреннюю политику Украины. Напротив, все эти годы Киев находился под влиянием Соединенных Штатов Америки. Вашингтон, как известно, тоже страдает русофобией и русоненавистничеством. По его рекомендациям Украина проводила свою политику, и в результате эту страну довели до ручки», — констатировал сенатор от Республики Крым.

Российский политик подчеркнул, что позиция официального Киева касательно русского языка является контрпродуктивной и напомнил, что именно благодаря России Украина стала самостоятельным государством.

«К сожалению, националистов жизнь ничему не учит, в том числе небезызвестную писательницу Ларису Ницой. С сожалением вынужден заметить, что на Украине свято место пусто не бывает. Когда исчезает один не вполне адекватный политик или творческий человек, появляется новый. Украину погубит не русская культура или русский язык, а такие личности как Лариса Ницой и все те, кто будут следовать ее рекомендациям и разделять ее взгляды. Еще раз подчеркну, что именно они довели Украину до ручки. Им стоило бы остановиться, внимательно проанализировать происходящее внутри государства и сделать правильные выводы. Я думаю, неангажированные, вдумчивые люди согласятся, что Украина сформировалась при поддержке России», — продолжает председатель Русской общины Крыма.

В заключение собеседник ФАН посоветовал украинским властям прекратить нападки на русскую культуру, только в этом случае страна сможет стабильно развиваться.

«Всем нужно осознать, что современная Украина — это двухкультурная страна — украинокультурная и русскокультурная. Необходимо прекратить это более чем двадцатилетнее насилие, когда украинокультурная часть населения измывалась над русскокультурной. Вот тогда Украина станет цивилизованным государством, начнет развиваться экономика, вернутся люди, которые уехали за пределы Украины в поисках куска хлеба. А если власти будут придерживаться тех же взглядов, которых придерживается Ницой, то тогда от Украины действительно ничего не останется», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, ранее Ницой возмутила «российская экспансия» и терпимость сограждан к русской культуре.