В Госдуме требуют наказать устроителей вылившегося в беспорядки концерта на Сахарова

Оппозиция снова планирует устроить массовые беспорядки в Москве, на этот раз 17 августа. Несколько муниципальных депутатов подали заявку в мэрию на согласование протестного марша до 30 тысяч участников по бульварам Москвы в субботу, 17 августа. «Тема» очередной попытки парализовать жизнь столицы в выходной день — непризнание результатов выборов в Мосгордуму, если получившие отказ в регистрации из-за фальсифицированных подписей не будут допущены.

Комментируя последние события в Москве, первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что законодательство о митингах, возможно, нуждается в совершенствовании в сторону ужесточения, в том числе с установлением уголовной ответственности за повторные административные нарушения, за драки с полицией и т. д. В то же время, по мнению парламентария, нужно активнее использовать возможности действующего законодательства, в том числе по отношению к организаторам беспорядков, а также по пресечению финансовых потоков с Запада, специально выделяемых на раскачивание ситуации в России.

«Да, конечно, законодательство в области пресечения массовых правонарушений на несогласованных акциях должно перманентно совершенствоваться, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но уверен, что законы, которые у нас сегодня уже есть, не используются в полной мере».

Онищенко считает, что по итогам массовых нарушений порядка в Москве в минувшую субботу в первую очередь должны быть привлечены к ответственности заявители согласованного митинга-концерта на проспекте Сахарова.

«Организаторы взяли на себя ответственность, что мероприятие пройдет по заявленной теме, но это не было выполнено, — напоминает депутат Госдумы. — Напомню, прямо с трибуны там прозвучал призыв: «Пойдемте на Китай-город»! Это, вообще, как?! Если разрешенное мероприятие превращается в открытый призыв к нарушению порядка, значит, организаторы должны понести наказание. Тем более, что это был субботний день, когда на улицах было много москвичей».

По словам Онищенко, это достаточные основания для правоохранителей, чтобы задать очень серьезные вопросы организаторам согласованного митинга-концерта, которые все это допустили.

«Напомню, все задержания были не на проспекте Сахарова, а на фактически официально анонсированной во время концерта провокации, к совершению которой прямо призвал один из выступавших. Именно организаторы этого шоу его пригласили и дали ему слово», — говорит собеседник ФАН.

По словам Онищенко, после этого на улицы Москвы вышли боевики, которые вступали в стычки с полицией, и которые явно были заранее подготовлены именно для этого.

«Понимаю, что ЦРУ и Госдепартамент (США) заранее готовили людей для этих провокаций, — говорит первый зампред комитета ГД. — Я увидел многократно отработанную тактику: например, провокационные призывы перекрывать дороги. Но считаю, что по отношению ко всем этим провокаторам наши власти ведут себя как-то слишком спокойно. А американских заказчиков никакие «Гудковы» и «Соболи» уже не интересуют — для них это отработанный материал».

О том, что все эти митинги-концерты делаются по отработанным майданным технологиям, говорит, в частности, активное вовлечение в протестную деятельность несовершеннолетних, считает депутат Госдумы.

«Когда я смотрел видеозаписи, то ясно видел: на мордашках пятнадцати-шестнадцатилетних девочек, которые пришли на Сахарова в субботу, не было даже тени какой-то политической ориентации, они просто пришли поглазеть на рэперов, блогеров и так далее. Спасибо, что на этот раз хотя бы не было детей в колясках, как это было в прошлые разы, а то из-за давки могла случиться просто катастрофа», — говорит Онищенко.

По мнению парламентария, то, что для отработки майданных технологий Запад выбрал именно Москву, удивления не вызывает. Это абсолютно просчитанный ход, ведь Москва — это не просто столица, это сердце России.

«И самое главное: я прекрасно понимаю, что режиссеры всех этих якобы спонтанных «протестов» находятся за пределами нашего государства. Это специалисты Центрального разведывательного управления США, которые, безусловно, будут заниматься этой работой, как минимум, оставшиеся недели до выборов. Их главная цель — не признать легитимность выборов в Мосгордуму, с каким бы результатом они ни завершились», — подчеркнул Онищенко.

Полностью беседу с Геннадием Онищенко, в частности, его мнение о том, как власти должны противостоять иностранному вмешательству, читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.

Напомним, 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоялась согласованная акция, организаторы которой выступали за допуск на выборы в Мосгордуму тех, чьи подписи были отклонены из-за многочисленных фальсификаций, в том числе в связи с наличием в подписных листах данных умерших людей. Акцию превратили в концерт известных рэперов, что, собственно, и привлекло часть молодежи на проспект Сахарова. Большинство участников, впрочем, на этом митинге-концерте не задержалось, возможно, им было важно отчитаться перед кураторами, «зачекинившись» на акции.

После окончания концерта по призыву провокаторов группа хулиганов устроила беспорядки в центре Москвы. Полиция задержала несколько десятков нарушителей общественного порядка.