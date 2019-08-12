Памфилова отказалась переносить выборы в Мосгордуму из-за угрозы «цветной революции»

Москва, 12 августа. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала митинги в Москве попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

Памфилова оценила идею незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина перенести выборы на конец осени. По ее мнению, оснований для этого шага нет.

«Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания, — заявила она в эфире радио Business FM. — Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали».

Глава ЦИК допустила, что в случае предъявления серьезных оснований для переноса он будет рассмотрен в соответствии с законом.

«Мы еще, во-первых, не закончили рассмотрение всех обращений к нам, — заметила Памфилова, — не закончили изучение всех материалов, которые к нам приходят, то есть вообще говорить об этом пока нет никакой возможности».

Во-вторых, она напомнила о позиции МИД, который придерживается версии о иностранном вмешательстве.

«С учетом заявлений МИД о причастности иностранных государств к протестам в Москве и Гонконге стратегия защиты понятна — это попытка цветной революции», — убеждена она.

Напомним, митинги в Москве проходят каждые выходные, многие из акций были проведены незаконно. На улицы людей выводят сторонники блогера Алексея Навального, которых отказались зарегистрировать на выборы в Мосгордуму. Выборы запланированы на 8 сентября.

Так называемые «независимые» кандидаты заявляют о нарушении их прав, однако замалчивают о том, что в представленных ими документах было обнаружено большое количество «подписей мертвецов» и фальсифицированных бумаг. О мошенничестве Навального и его соратников стало известно еще во время подписной кампании: в одной из столичных квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке документов.

О западном продюсировании митингов в Москве ранее говорили и в Государственной думе, и в Совете Федерации. Так, депутат Госдумы Виктор Водолацкий привел в пример историю одного участника акции, который на митинге встретился с юристконсультом США. Кроме того, комиссия Совфеда РФ по защите государственного суверенитета намерена пригласить на заседание в сентябре послов тех стран, чьи действия можно расценивать как вмешательство в выборы