Киев, 12 августа. Неизвестные забросали бывшего президента Украины Петра Порошенко яйцами после его допроса в Государственном бюро расследований. Политик прибыл Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

Допрос продлился около трех часов. Как пишет РИА Новости, по окончанию беседы с правоохранительными органами бывший глава государства вышел из здания Госбюро. Неизвестные в Киеве забросали Порошенко яйцами после допроса по делу о налогах. Они попали в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских. Порошенко ответил на вопросы представителей средств массовой информации и уехал.

Ранее руководитель Госбюро расследований Роман Труба рассказал, что против Порошенко и других высокопоставленных лиц расследуется 11 уголовных дел.

Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. В интервью изданию «Украинская правда» политик выразил надежду, что через 10 лет будет жив. Порошенко отказался рассуждать, напишут ли о нем в учебниках по истории Украины, и предложил поразмышлять над этим через два-три года. Как считает Порошенко, к тому времени мнение украинцев поменяется. Бывший президент подчеркнул, что за последние пять лет стал «сильнее, опытнее и мудрее». Экс-глава Украины подчеркнул, что быть президентом — нелегкое дело.

Ранее политолог Андрей Вигиринский на пресс-конференции в Киеве проанализировал причины поражения Порошенко на выборах. По его словам, итоги второго тура выборов можно с полным правом назвать сокрушительным фиаско действующей власти. По мнению специалиста, «дело в том, что публично декларируемая часть программы Порошенко трагически не совпадала с реальной деятельностью власти, с теневой сферой».

Эксперт напомнил, что вскрывать эту «тыльную» сторону Порошенко помогали многочисленные журналистские расследования — начиная схемами поставок бронетехники в зону бывшей так называемой АТО, продолжая новогодним отдыхом Порошенко на Мальдивах и заканчивая «делом Свинарчуков», по сути, «вбившим последний гвоздь в гроб старой украинской власти». Кроме того, к «странным результатам» регулярно приводила и аналитика трат из государственного бюджета Украины.

Эксперт подчеркнул, что Порошенко без зазрения совести менял отдельные статьи конституции, «мешавшие» ему (что является как раз признаком автократии). А также без всяких угрызений совести вмешивался в работу судебной ветви власти Украины. Кроме того, аналитик напомнил, что Петр Порошенко всегда всем все обещал и практически никогда не исполнял своих обещаний.