Первый Каспийский экономический форум проходит в Туркмении. События дня. ФАН-ТВ

Каспийский экономический форум Экологическое состояние Каспийского моря, использование его природных богатств сегодня обсуждают в Туркмении. Там проходит первый Каспийский экономический форум. В этот день ровно год назад главы России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении подписали конвенцию о правовом статусе моря. Это, кстати, одна из главных тем встречи. В форуме принимает участие премьер-министр России. В ходе своего выступления Дмитрий Медведев отметил, сегодня за судьбу Каспийского региона ответственны многие страны. «Оптимальная транспортная инфраструктура, высокотехнологичные и безопасные производства, стимулирующие меры для инвесторов, уникальные туристические продукты — именно таким должен быть Каспийский регион в XXI веке. Именно на этих направлениях нам нужно сосредоточиться в ближайшие годы. Сразу могу сказать, что Россия к такой работе готова», — заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Допрос Порошенко А, вот, экс-президента Украины интересуют вовсе не проблемы Каспия, а личная свобода. Сегодня Петр Порошенко в очередной раз пришел в Государственное бюро расследований. Правда, не по своей воле. Его вызвали на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». По делу он проходит в качестве свидетеля. Пока подробной информации о допросе нет. Впрочем, и о других «уголовках» Порошенко умалчивает. В Государственном бюро расследований Украины он стал частым гостем. Против экс-президента возбуждено 11 дел. Порошенко подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег и госизмене.

Обстрел школы военными ВСУ Украинские военные обстреляли школу в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Также повреждены жилой дом и несколько хозпостроек. К счастью, пострадавших нет. Страшно представить, какими бы были последствия, если бы в школе находились ученики. Огонь над Донбассом никак не прекращается. Хотя совсем недавно, три недели назад, в двух республиках объявили режим прекращения огня. Но украинские военные в тот же день нарушили договоренность.