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Шойгу прилетел с проверкой в ЦВО

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Шойгу прилетел с проверкой в ЦВО

Екатеринбург, 12 августа. Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с проверкой в Центральный военный округ. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

По ее словам, в рабочем графике Шойгу — посещение военных объектов, находящихся в ведении Минобороны. Во время визита на несколько предприятий ОПК генерал армии проверит ход выполнения государственного оборонного заказа, уточняет РИА Новости. Помимо этого, Шойгу заслушает доклады командования округа.

Напомним, что сегодня командующий ЦВО Александр Лапин рассказал журналистам о ситуации на военном полигоне под Ачинском, где произошла серия взрывов. Он уточнил, что обстановка стабилизируется, и за прошедшую ночь и в течение дня не было зафиксировано ни одного хлопка. Идут ремонтно-восстановительные работы. Они находятся на личном контроле Лапина.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в общей сложности от взрывов под Ачинском пострадали 33 человек, один человек погиб. Первый раз взрывы и последующий пожар произошли на складе 5 августа. Были эвакуированы более 16 тыс. жителей близлежащих населенных пунктов. 9 августа произошли новые взрывы.

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