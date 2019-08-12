Рудковской стало стыдно за финалисток «Миссис Россия — 2019»

Москва, 12 августа. Продюсер Яна Рудковская раскритиковала результаты конкурса «Миссис Россия — 2019». Она выразила недовольство составом финалисток конкурса красоты.

Ранее стало известно, что обладательницей титула «Миссис Россия — 2019» стала 33-летняя мать двоих детей, жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Она будет представлять РФ на международном телевизионном конкурсе «Миссис Земной шар». Звание первой «Вице-миссис России» досталось Анне Митрофановой из Самары. Второй «Вице-миссис» стала Влада Брем из Иркутска, передает «Газета.Ru».

Яна Рудковская осталась недовольна итогами конкурса.

«Мама дорогая, зачем этим женщинам все это на их головах? Я так понимаю, у них и так все хорошо в этой жизни! Ну если это — победительницы, то сложно представить, кто же был среди тех, кто не выиграл этот конкурс, если он, конечно, был по-честноку!» — написала Яна Рудковская в своем telegram-канале «Голубь мира».

Она добавила, что «ничего не имеет против» внешности финалисток конкурса, но напомнила, что в любом конкурсе красоты есть свои определенные правила. Рудковская заявила, что ей стыдно за конкурс, состав чемпионок которого якобы высмеивают мужчины.