Памфилова не считает нужным идти на поводу у «оппозиции» и переносить выборы в Мосгордуму

Москва, 12 августа. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что для переноса даты выборов в Московскую городскую думу должны быть веские основания, но она их пока не видит.

Напомним, представители так называемой оппозиции, которых Мосгоризбирком и окружные комиссии на законных основаниях отказались регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, регулярно устраивают в столице как согласованные, так и несанкционированные акции, требуя включить их в предвыборную гонку. Также «оппозиционеры», предоставившие поддельные подписи, пытаются оказать давление на ЦИК и заставить комиссию перенести дату выборов в Мосгордуму с 8 сентября на более поздний срок.

Отметим, что незаконные акции так называемой оппозиции трансформируются в массовые беспорядки и наносят серьезный ущерб московскому бизнесу. Так, на незаконном митинге, состоявшемся в столице 27 июля, провокаторы напали на полицейских, обеспечивающих безопасность горожан и туристов. Однако Памфилова применяет либеральные ценности и идеи и предпочитает вести диалог с агрессивной «оппозицией», пытающейся добиться своих целей шантажом. При этом глава ЦИК все же не идет на поводу у провокаторов и заявляет, что они должны представить веские основания для своих требований.

«Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно», — сказала Памфилова в эфире радио Business FM.

Напомним, среди несостоявшихся кандидатов, которые предоставили в комиссии поддельные подписи, особенно отличилась Любовь Соболь. 14,67% ее подписей оказались недействительными, при том, что закон допускает только 10% брака. Кроме того, Соболь неоднократно ловили на фальсификации подписей. Так, она организовала в одной из съемных московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Также Соболь не гнушалась подкупом избирателей и использованием подписей мертвых.

Отметим, что после массовых беспорядков, произошедших в Москве 27 июля, все организаторы незаконной акции были арестованы, кроме Соболь, которая прикрылась от заключения под стражу малолетним ребенком. Однако против несостоявшегося кандидата все же завели административное дело. Кроме того, призывавшая к массовым беспорядкам Соболь получила внушительный штраф.