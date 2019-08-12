Кузнецова попросит прокуратуру отозвать иск к взявшим на незаконный митинг сына родителям

Москва, 12 августа. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросит прокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав четы Проказовых, которые вышли на несанкционированный митинг в Москве 27 июля с младенцем. Об этом заявила журналистам в понедельник пресс-служба детского омбудсмена.

Она отметила, что супруги озвучили свою позицию, уточнив, что не участвовали в незаконном митинге и не подвергали своего ребенка опасности.

«Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых», — следует из пресс-релиза.

По словам Кузнецовой, прокуратура в обязательном порядке должна реагировать на признаки опасности для жизни и здоровья ребенка, его эксплуатации, злоупотребления родительскими правами в ущерб интересам ребенка.

Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что все перечисленное на законодательном уровне является поводом для лишения родительских прав, а также для административной и уголовной ответственности.

Она осудила действия родителей, указав, что участие в несогласованных акциях несет потенциальную опасность, поскольку развитие событий на таких мероприятиях непредсказуемо.

«Родители, которые намеренно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь», — резюмировала детский омбудсмен.

Помимо этого, аппарат омбудсмена готов подготовить «экспертное заключение для рассмотрения в суде». Параллельно Кузнецова подчеркнула, что необходимы «профилактические и предупредительные меры, чтобы подобные случаи не повторялись». Она обратила внимание на то, что реакцию прокуратуры «можно понять».

Ранее стало известно, что прокуратура в столице потребовала лишить родительских прав участников несогласованной сходки в Москве 27 июля, которые пришли туда с новорожденным. Напомним, тогда провокатор Сергей Фомин, который призывал к массовым беспорядкам, чтобы без преград скрыться от сотрудников полиции, взял младенца из рук семейной пары, используя его в качестве живого щита.

Причиной для проведения несанкционированных митингов стал недопуск соратников опального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за огромного количества брака и фальсификаций. У юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь процент фейковых подписей достиг почти 15%, хотя закон допускает лишь 10% «брака». Помимо этого, в ее подписных листах обнаружили фамилии мертвецов. А в одной из московских квартир полицейские нашли настоящий «цех» по рисовке липовых подписей в поддержку Соболь.