Бывшие бойцы «Азова» пообещали поймать и посадить Порошенко

Киев, 12 августа. Бывшие бойцы батальона «Азов», действия которого запрещены на территории России, пообещали отправить за решетку экс-президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее обращение было опубликовано на YouTube-канале Liga Serdec. На видео Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев угрожают Порошенко, заявляя, что политика не спасет его неприкосновенность.

«Мы помним, Петр Алексеевич, каждый украденный вами патрон, каждый некачественный бронежилет, поставленный вашими людьми в армию, каждый, сожженный вашими людьми в целях сокрытия хищения, склад с боеприпасами. За все это вам, Петр Алексеевич, придется ответить, в том числе и за тот пророссийский реванш, о котором вы кричите все время на углу, который расцвел именно в годы вашего правления», — говорит один из авторов обращения Никита Макеев.

Мужчины вспоминают обещание президента Украины Владимира Зеленского – привлечь Порошенко к ответственности по делу «Укроборонпрома».

«Если этого не сделает Зеленский, если этого не сделает нынешняя власть, это сделаем мы», — поддерживает своего товарища Дмитрий Кухарчук.

В начале 2019 года Порошенко заявил, что за 2018-й госпредприятие «Укроборонпром» поставило Вооруженным силам Украины (ВСУ) почти пять тысяч единиц оружия.

Теперь бывший президент и ряд чиновников из «Укроборонпрома» и «Укрэксибанка» обвиняются в переводе денег в офшоры. По подсчетам специалистов, украинский бюджет не досчитался колоссальной прибыли.

«Укроборонпром» фигурировал и в российской повестке. В апреле суд Хмельницкой области обязал взыскать с украинского предприятия «Красиловский агрегатный завод» более пяти миллионов рублей в пользу самолетостроительной корпорации «МиГ».