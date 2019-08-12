Эксперт назвал плохой идеей возможную покупку штурмовиков А-29 для ВВС Украины

Доктор военных наук Константин Сивков уверен, что Киев совершит большую ошибку, если закупит у Бразилии легкие штурмовики А-29.

Ранее стало известно, что украинская делегация, состоящая из политиков и представителей военно-воздушных сил Украины во главе с генерал-полковником Сергеем Дроздовым прибыли в Сан-Паулу (Бразилия). Там представители Киева провели переговоры с руководством бразильской компании Embraer, производящей легкие штурмовики A-29 Super Tucano.

Комментируя внимание украинской делегации к А-29, доктор военных наук, военный аналитик, председатель Союза Геополитиков и обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что покупка самолетов такого типа станет ошибкой, поскольку они уже не отвечают требованиям современных военных конфликтов.

«Это самолет для войны с партизанами, не более того. Какой-то серьезной угрозы вражеской авиации он не представляет. У него маленькая скорость, ограниченный состав вооружения, отсутствие высокоточного оружия, отсутствие эффективных средств радиоэлектронной борьбы, собственных средств обороны. Это же по сути дела легкомоторный самолет сугубо тренировочного характера, на который подвесили ракеты и бомбы. Он не представляет угрозы для высокотехнологичного противника», — пояснил эксперт.

И действительно, легкий штурмовик Super Tucano создавался инженерами Embraer на базе легкого двухместного турбовинтового учебно-боевого самолета EMB 312 Tucano. Его разработка началась в далеком 1978 году, а первый прототип поднялся в воздух в 1980 году. С 1984 года самолет активно поставлялся на экспорт.

При длине самолета чуть более 10 метров и размахе крыльев 11 метров, максимальная взлетная масса самолета составляет 5200 кг. Его максимальная скорость составляет 590 км/ч. Вооружение А-29 представлено двумя встроенными 12,7-мм пулеметами FN Herstal M3 и одной 20-мм пушкой на фюзеляжном узле, двумя управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder или MAA-1 Piranha, а также четырьмя блоками неуправляемых ракет и различными бомбами. Боевая нагрузка при этом составляет 1500 кг.

«Если Киев собирается воевать против армии ДНР и ЛНР, то А-29 еще как-то пойдет, но у него же турбовинтовой двигатель, на который точно так же (как и на реактивный двигатель – Прим. ФАН) реагирует головка самонаведения ракет. Так что я даже не знаю, для чего все это Украине, потому что армии ДНР и ЛНР справятся успешно с этой публикой. Мы видели, как они сбивали Ил-76», — заключил собеседник ФАН.

Ранее Украина рассматривала возможность приобретения истребителей F-16 у США. По словам главы неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation Глена Говарда, Киев начнет постепенно отказываться от оружия советского образца, но выразил опасения в связи с возможным отсутствием в стране достаточного количества владеющих английским языком пилотов, которые могли бы научиться управлять американскими истребителями. По его мнению, уровень подготовки украинских летчиков слишком низок для управления F-16.