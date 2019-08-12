Первые фонари зажгли над железнодорожной частью Крымского моста

Симферополь, 12 августа. Над железнодорожной частью Крымского моста протестировали систему освещения. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Отмечается, что над железной дорогой зажгли первые фонари: на километровом пилотном участке, расположенном ближе к таманскому берегу, на три часа включили почти 150 светильников. Специалисты проверили степень освещенности путей в темное время суток на соответствие проектным расчетам.

Как рассказал ведущий инженер технического надзора компании «СГМ-Мост» Олег Севера, монтаж системы освещения на мосту еще продолжается. Специалисты поэтапно устанавливают оборудование и проверяют, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов был освещен равномерно.

«На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом не превышен порог яркости: свет не будет ослеплять машинистов поездов», — отметил он.

По данным инфоцентра, система освещения двухпутной железной дороги состоит из почти 2,5 тысячи светильников. Фонари будут включаться автоматически, когда интенсивность солнечного света снизится до 20 люксов, и выключаться в утренние часы. При необходимости, систему освещения можно настроить дистанционно — из Центра управления производством Крымского моста. Сейчас монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60%.

Отмечается, что параллельно идет установка архитектурной подсветки фарватерного участка.

Ранее стало известно, что все железнодорожные рельсы на Крымском мосту уложены. Бригады из Тамани и Керчи сомкнули рельсы под сводом арки на втором пути.

Напомним, мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста.

Крымский мост является самым длинным в России: его протяженность составляет 19 километров. Строительство объекта было завершено со значительным опережением графика. Железнодорожную часть Крымского моста планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.