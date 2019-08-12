НАТО не будет поставлять оружие на Украину из-за воровства и коррупции в ВСУ

Переговоры Украины и НАТО касательно поставок оружия Киеву завершились отказом альянса. Об этом заявил начальник пресс-службы народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

«Очередной этап переговоров зашел в тупик», — сказал он.

Сообщается, что переговоры завершились провалом, НАТО заявила о своей неготовности в настоящее время предоставлять оружие украинской стороне из-за отсутствия гарантий его сохранности. В свою очередь украинцы попытались предоставить результаты проверок наличия переданного ранее вооружения, но в НАТО посчитали это недостаточным.

«В результате работы комплексной комиссии НАТО, проведенной в период с 16 по 27 мая 2019 года в соединениях и воинских частях ВСУ выявлена недостача больше 300 технических изделий», — указывается в сообщении.

Также известно, что все недостающие приборы были заменены на китайские аналоги. Кроме того, согласно данным ведомства ДНР, представители НАТО сообщили об обнаружении части пропавшего военного имущества у уничтоженных террористов ИГИЛ1 («Исламское государство»1, организация запрещена в России) в Ираке и Ливии. К тому же у них есть фото- и видеоподтверждение этому.

В НАТО отказываются поставлять вооружение по той причине, что, согласно европейским рейтингам, Украина признана самым коррумпированным государством Европы, рассказывает главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

«Поэтому там тотальная коррупция и воровство, в том числе на уровне украинских силовиков. Это приводит к тому, что каждый генерал вооруженных сил Украины или службы безопасности Украины рассматривает свою должность как возможность для коррупционной ренты. Человек, который находится на должности, стремится к перепродажам, воровству, краже чего-либо. А современное оружие стоит больших денег. В таком случае желание украинских генералов перепродавать оружие тем, кто может платить, вполне понятно. А платить за него могут и террористы», — заявил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Мы должны понимать, что наряду с коррупционными схемами у США есть желание подтягивать Украину под стандарты НАТО, подчеркивает военный эксперт.

«Поэтому военное взаимодействие Украины и НАТО будет продолжаться. Другое дело, что это будут делать под контролем и не столь широкомасштабно. А самое главное, что процесс поставки нового оружия будет серьезно осложнен ввиду опасений, что Украина перепродаст его кому-то снова», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее было известно, что США с сентября по октябрь 2019 года отправят на Украину специальную группу для проверки наличия, технического состояния и порядка хранения военного имущества. До окончания работы комиссии поставки военного имущества на украинскую сторону от альянса будут приостановлены.

До этого, в июне в Конгрессе США было одобрено выделение $300 млн на военную помощь Украине. Денежные средства направлены в том числе и на покупку летального вооружения. Вашингтон осуществляет поставки летального оружия Киеву с 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.