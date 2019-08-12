Пятилетнюю девочку в Кузбассе подожгла подруга

Кемерово, 12 августа. Две сестры подожгли пятилетнюю девочку-инвалида на прогулке. Трагедия произошла в Новокузнецке. Сейчас за жизнь пострадавшего ребенка борются врачи.

Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. По данным следователей, 7 августа пятилетняя девочка играла на улице с двумя подругами. Малышка кружилась, держалась за руки с 11-летней девочкой, а еще одна их девятилетняя подруга стояла рядом и баловалась с зажигалкой.

В итоге она нечаянно задела платье пятилетней девочки и оно загорелось. После этого подруги испугались и бросили малышку одну. Она в горящей одежде самостоятельно смогла дойти до калитки своего частного дома. Ее отец тут же вызвал скорую помощь.

Ребенка с сильными термическими ожогами оперативно доставили в одну из больниц Новокузнецка.Сейчас за ее жизнь борются врачи, пишет «Газета Кемерова». По факту случившегося проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Издание «Сибдепо» пишет, что пострадавшая девочка имеет инвалидность, а при поступлении в больницу медики диагностировали у нее 80% ожогов тела, и врачи надеются только на чудо. При этом родственница ребенка уверена, что малышку подожгли не случайно. Однако даже, если это подтвердится, то школьниц смогут лишь поставить на учет в ПДН, уточняет «Царьград».

По данным телеканала 360, 9-летняя и 11-летняя девочки являются сестрами.