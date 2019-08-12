Синоптики пообещали жителям центральной России возвращение настоящего лета

Москва, 12 августа. В середине августа в центральную часть России вернется долгожданная летняя погода, рассказал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

С 12 августа во многих регионах России значительно потеплеет. Температура воздуха приблизится к климатической норме.

«Это умеренное комфортное тепло, чередование солнца и коротких дождей», — пояснил синоптик, его цитирует НСН.

Тишковец добавил, что ожидается приход антициклонов. Температура воздуха повысилась в Москве до 23 градусов тепла. В Московской области потеплело до 24 градусов.

Август будет комфортным, «особых катаклизмов» не ожидается. Специалисты считают, что дожди, которые в июле заливали Россию, относятся к природным аномалиями. К сожалению, их число с каждым годом будет все больше.