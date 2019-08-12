ЦИК не намерен нарушать закон и переносить выборы в Мосгордуму, как требует «оппозиция»

Москва, 12 августа. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена соблюдать закон, поэтому не будет переносить дату выборов в Московскую городскую думу. Соответствующее заявление сделала секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Просто так день голосования не переносят. Согласно закону, назначенные выборы отменить нельзя, выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования 8 сентября», — сказала она РИА Новости.

Напомним, так называемая оппозиция пытается шантажом заставить избирательные комиссии перенести дату выборов, а также преступить закон и зарегистрировать в качестве кандидатов лиц, предоставивших недопустимое количество поддельных подписей. Для этого «оппозиционеры» регулярно проводят в Москве как санкционированные, так и незаконные митинги, которые выливаются в массовые беспорядки.

Организаторами подобных акций выступают Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие соратники скандального блогера Алексея Навального. Всех их Мосгоризбирком уличил в фальсификации подписей. Особенно отличилась Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались недействительными. Такой исход был довольно предсказуем, поскольку ее неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписными листами. Так, правоохранители нашли в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь подкупала избирателей и не постеснялась использовать подписи мертвецов.

Несостоявшиеся кандидаты могли попытаться доказать свою правоту в суде, однако они предпочли идти против закона и устраивать несанкционированные акции. Один из таких незаконных митингов прошел в Москве 27 июля. Несанкционированная акция, которая заявлялась как «мирный митинг», вылилась в массовые беспорядки и нападения на полицейских, обеспечивающих безопасность жителей и гостей столицы.

Все организаторы незаконной акции были помещены под стражу. Избежать ареста удалось только Любови Соболь, которая прикрылась пятилетней дочерью. Однако против юриста так называемого ФБК все же завели административное дело. Кроме того, призывавшая к массовым беспорядкам Соболь получила внушительный штраф.