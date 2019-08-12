Военный политолог назвал слухи о покупке Турцией Су-35 троллингом в адрес США

Новость о возможной закупке Турцией российских истребителей Су-35 в случае отказа от поставок американских F-35 пока не получила подтверждения со стороны официальной Анкары. Военный политолог Александр Перенджиев в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал эти сообщения СМИ троллингом со стороны Турции и ее попыткой вернуть контракты с США. Эксперт также предупредил о необходимой осторожности в сотрудничестве с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее газета Yeni Safak со ссылкой на свой источник сообщила, что отвечающие за закупку вооружений органы власти в Турции попросили командование ВВС, секретариат оборонной промышленности и другие заинтересованные ведомства оценить предложение России о приобретении истребителей Cу-35 вместо американских самолетов F-35. В случае положительной оценки, турецкая сторона начнет с Москвой переговоры, говорится в сообщении издания.

Военный политолог Александр Перенджиев в разговоре с ФАН отметил, что эта информация пока распространяется только в СМИ и не получила официального подтверждения Анкары.

«Пока что эти сообщения — только информационный фон, — сказал эксперт. — Неясно, что больше: истинное желание Турции закупить наши самолеты или пока — просто потроллить американцев по поводу того, что они отказались поставлять ей F-35. Возможно, они надеются, что этот троллинг заставит их вернуться к сделке по F-35».

Напомним, США исключили Анкару из программы F-35. Поводом к этому решению стало начало поставок Турции российских систем ПВО С-400. Контракт на продажу четырех дивизионов С-400 общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по российским ЗРС «самым важным в истории страны». Комплексы начали поставлять в страну 12 июля.

Вашингтон требовал, чтобы Турция отказалась от российских систем в пользу американских комплексов Patriot, и пригрозил задержать либо отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35. Власти Турции отказались идти на уступки. Тем не менее, военный политолог, член экспертного совета «Офицеров России» призвал коллег не заявлять слишком громко о военно-техническом сотрудничестве с Турцией.

«Давайте не будем организовывать головокружение от успехов, — отметил Александр Перенджиев. — Турция — государство не очень предсказуемое. Вроде бы мы дружим, у нас есть крупные экономические проекты, но в то же время Эрдоган заявляет, что не признает Крым российским. А сколько у нас проблем с Турцией по Идлибу? Хотя столько договоренностей было, вроде бы, все должно быть четко и понятно. Вспомним заигрывание Турции с боевиками в Сирии и многое другое… От Турции пока нет официальных заявлений по закупке наших истребителей, поэтому давайте относиться к этим новостям как к информационной операции, которая сотрясает медиапространство. Если бы они хотели купить Су-35, уже были бы заявления на эту тему или шли переговоры и консультации».

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 приближен по характеристикам к боевым машинам пятого поколения. О возможности закупки российских истребителей в случае отказа от поставок F-35 в конце июля заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.