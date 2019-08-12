Вооруженные ножами и болгарками радикалы пытались захватить храм УПЦ на Украине

Хмельницкий, 12 августа. Несколько человек получили травмы в населенном пункте Галузницы Хмельницкой области при попытке захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) представителями так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и радикалами из «Феникса». Об этом сообщил в понедельник информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отмечается, что радикалы были вооружены ножами и болгарками, они предприняли попытку ворваться в монастырь.

«Они были остановлены верующими женщинами и несколькими представителями православного братства в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских, прибывших поддержать общину», — следует из сообщения.

Согласно данным УПЦ, формальной причиной штурма послужила противозаконная перерегистрация храма единомышленниками ПЦУ, произошедшая вопреки желанию прихожан. Благодаря помощи сотрудников правоохранительных органов храм удалось отстоять. Отмечается, что во время столкновения пострадал священник и несколько сотрудников полиции.

Как сообщала «Газета.Ru», ПЦУ была создана в ходе так называемого «объединительного собора» в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой «автокефальной церкви» стал «митрополит» Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом «соборе».