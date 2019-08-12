Банк России выпустил монеты с «Бременскими музыкантами»

Москва, 12 августа. Банк России выпустил памятные монеты с «Бременскими музыкантами». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Уточняется, что вcего в серии «Российская (советская) мультипликация» будет представлено три варианта монет. Одним из них будет серебряная монета номиналом в три рубля. Ее выпустят тиражом три тыс. штук. Два других вида монет выполнят из недрагоценных металлов номиналом в 25 рублей. Их тираж составит в обычном цвете составит 450 тыс., а в цветном — 50 тыс. штук.

Представители регулятора обратили внимание, что коллекционными монетами можно совершать все виды платежей без каких-либо ограничений. Они обязательны к приему по номиналу.

Отметим, что это уже не первый раз, когда Банк России выпускает монеты с героями любимых россиянами мультиков. Так, в конце июля минувшего года ЦБ РФ выпустил монеты «Ну, погоди!», напоминает НСН.

Выпускал ЦБ и памятные монеты в честь первого в истории России ЧМ по футболу. Как отмечает «Газета.ру», на обороте серебряных монет были представлены достопримечательности городов, в которых прошли матчи турнира.