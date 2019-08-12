Москва, 12 августа. Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает интриговать поклонников. Звезда опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram снимок, на котором запечатлена в компании резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.

Судя по отмеченной геолокации, фото было сделано в московском аэропорту «Шереметьево». На снимке Бузова предстала перед Батрутдиновым в коротком кружевном платье черного цвета.

«Когда нет выхода — только вход… Тимур @timurbatrutdinov, что мы делаем», — написала Ольга Бузова под фотографией.

Запись в Instagram также сопровождается хештегом «План Б».

В комментариях подписчики Бузовой стали предполагать, что может означать этот снимок. Некоторые отметили, что Бузова и Батрутдинов хорошо смотрятся вместе.

«Олечка, а что, если это твоя судьба? Ведь вы вместе очень красиво выглядите», — написал один из комментаторов.

Ранее Бузова в белом платье приняла участие в совместной фотосессии с Тимуром Батрутдиновым. Фанаты также предположили, что артистка в очередной раз подогревает интерес к возможному роману с резидентом Comedy Club.

Напомним, в 2018 году Бузова приняла участие в телешоу «Замуж за Бузову», победителем которого стал Денис Лебедев. Пара рассталась почти сразу после завершения съемок программы. С тех пор Ольге Бузовой неоднократно приписывали романы с Тимуром Батрудиновым, Лешей Свиком и Олегом Майами, однако информация была неподтвержденной.