США запустили ИГ* в Сирию, чтобы затем «освободить» нефтеносные районы

«Исламское государство»1 (запрещено в РФ) фактически было зарождено американцами в Ираке. После вторжения США в Ирак и Ливию ячейки террористической организации затем начали появляться и в других странах. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Вторжение американцев в Ирак было обосновано лишь интересами в нефтяном сегменте, ради этого и было решено избавиться от целой страны. Нарушая все законы и порядки, Штаты, несмотря ни на что и ни на кого, воспринимая Ирак как нефтяную вышку для выкачки нефти, разрушили мир и порядок целой страны. Мирной, процветающей страны. В результате этих действий был повешен невинный Саддам Хусейн, и вся страна погрязла в гражданской войне – результат, которого и добивались американцы. Затем они спокойно начали свою добычу нефти.

Далее была Ливия. В погоне за «черным золотом» НАТО свергает Муаммара Каддафи. Ливия, страна с огромными запасами ресурсов, входила в десятку стран – лидеров по добыче нефти. Качество нефти отличалось малой серностью, что повышало ее продажную стоимость.

Но, заполучив эти две страны, Штаты не остановились, они решили продолжить «успешный план» и поработить Сирию руками ИГИЛ1, свергнуть президента САР Башара Асада путем разжигания недовольств и вооруженных столкновений. Такие же приемы, которые были отработаны ими давно на практике в других регионах и странах.

Заполучив контроль над большими территориями в Сирии, Вашингтон начал реализовывать свой план введения своих войск на территорию страны. Деньги, которые ИГИЛ получает от США за выполнение своей «грязной» работы, – фантастически ничтожны в сравнении с выгодой от владения скважинами.

Получив официальную просьбу от Сирии об оказании помощи в борьбе с терроризмом, Россия встала на пути у распространения террористического ужаса по всему миру. Взяв на себя всю полноту ответственности и понимая возможные последствия этого кошмара, который зародили США, ВКС РФ с достоинством решают проблему искоренения «творчества» фантазеров из Белого дома.

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев заметил в комментарии для ФАН, что, «освобождая» САР от ИГИЛ, американцы в действительности осуществляли захват территорий арабской республики.

«Группировка «Исламское государство» — это продукт финансово-промышленных групп США. Боевики играют важную роль в стратегии распространении влияния Штатов по всему миру. Так, террористы выполняют свою «черную» работу в той или иной стране, а уже за ними в роли освободителей туда вторгаются американские войска и ЧВК. Так, было и в Ираке, и в Сирии. Напомню о недавнем заявлении представителя Пентагона о скором возрождении ИГ1 в регионе, как он сказал. Что это, если не завуалированная презентация собственных планов по реанимации террористической организации? Если бы американцы по-настоящему боролись с джихадистами в своей зоне контроля, то от них таких слов бы не прозвучало», — подчеркнул наш собеседник.

Все совсем наоборот: США покрывают ИГИЛ, используя группировку для решения собственных геополитических задач. Безусловно, Вашингтону было бы выгодно вернуться в САР к той, как казалось тогда, безвыходной ситуации, которая была там в 2014-15 годах.

«Очевидно, американцы скучают по тем временам в середине сирийского конфликта, когда террористы ИГ были могущественной и смертоносной силой, захватившей на тот момент почти всю страну. Сейчас падение группировки и реставрация в САР, безусловно, лишили американцев значительной части дохода, которую они имели», — отметил эксперт.

Тем не менее дальнейшие попытки Вашингтона полностью контролировать террористов и удерживать их, как разъяренных псов, на коротком поводке с большой долей вероятности скоро вновь навредят самим США.

«Штаты должны понимать, что долго жить в таком противоречии они не смогут — на весь мир заявлять о демократических ценностях, но при этом спонсировать радикалов-исламистов. Вашингтон использует терроризм как инструмент насаждения своего политического влияния и разграбления ресурсов других государств. Но заигрывание с ИГ, а также с «Талибаном»1 в Афганистане, «Аль-Каидой»1 (все эти организации запрещены в РФ) в конечном счете может обернуться против самих США и привести их к краху», — резюмировал Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.