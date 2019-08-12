Около 30 подростков было задержано на несогласованной акции в Москве 10 августа

Москва, 12 августа. Примерно три десятка несовершеннолетних было задержано в субботу 10 августа на несогласованном шествии в центре Москвы, которое прошло после разрешенного митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

По ее словам, сотрудники полиции задержали около 30 подростков, которых отпустили в тот же день.

«Единственное, пришлось нашему аппарату вмешаться в ОВД Лосиноостровском, чтобы содействовать тому, чтобы ребят, которых там задержали, отпустили. Проблем никаких не было», — рассказала омбудсмен.

Потяева также уточнила, что никаких обращений в аппарат омбудсмена касательно задержаний несовершеннолетних на шествии в настоящее время не поступало. Она указала на то, что сам согласованный митинг-концерт в субботу прошел без происшествий, «все, кто хотели, выступили», передает ТАСС.

Напомним, в согласованном митинге-концерте 10 августа участвовали около 15-20 тыс. человек. Многие из участников пришли на мероприятие всего на полчаса, послушали известных рэп-исполнителей, зачекинились и отправились дальше по своим делам. При этом «либералы», скорее всего, заблаговременно понимали, что сторонников у них мало, поэтому снова подвозили массовку из регионов. Провокаторы призывали к массовым беспорядкам и погромам.

Помимо этого, перед акцией в сообществах в соцсетях, посвященных незаконным акциям, появилось большое число купленных ботов.

Субботнюю акцию вновь провели под эгидой поддержки не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов. Многие из них — единомышленники скандального блогера Алексея Навального. Так, юрист его так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь была уличена в подделке подписей избирателей. В ее подписных листах были найдены и «мертвые души», и подписи жителей столицы с несуществующими паспортными данными. Помимо этого, она сняла в Москве квартиру, где работали нанятые ФБК «рисовальщики» автографов в ее поддержку.