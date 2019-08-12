Киев, 12 августа. Украине пора перестать мечтать о мифическом развале России и начинать думать о своих проблемах, заявил киевский политолог Юрий Романенко в своем аккаунте в Facebook. Политолог рассказал, что провел 10 дней без украинского телевидения, а потом наткнулся на телеканал «Прямой», связанный с экс-президентом Петром Порошенко.

«Там традиционный набор идиотов. Один, комментируя протесты в Москве, что-то бормотал, что хорошо бы, если бы Россия сократилась до размеров Московского княжества, а русских в Украине надо ассимилировать», — написал эксперт.

Политолог уточнил, что на украинском телевидении выступают «клиенты психбольницы». Романенко подчеркнул, что в случае развала России Украина «получит кучу проблем». В Киеве осознали, чем для «полудохлого государства» обернется зависимость от России.

«Наша зависимость от российских энергоресурсов, логистики, открытость границ, волна беженцев, обернутся мощнейшим шоком для полудохлогого украинского государства», — напомнил он.

Эксперт посоветовал киевским политикам не мечтать о том, чтобы «Россия навернулась», а думать о том, как развивать Украину. Политолог рекомендовал им задуматься, как «создать такую среду, чтобы страна всасывала капитал, людей, ресурсы, необходимые для развития, а наконец вышла из формата тупорылого мечтательства».

Напомним, Романенко в 2014 году активно поддерживал Майдан, а после начала гражданской войны в Донбассе призывал ВСУ «избирательно и тщательно уничтожать российских журналистов, которые освещают ситуацию на юго-востоке Украины».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.