Сирия, 12 августа. При поддержке российских ВКС САА освободила город Сукейк на юге Идлиба. ВВС Турции провели разведывательные вылеты на границе с САР. Исламисты вновь попытались нанести удары по авиабазе «Хмеймим», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили город Сукейк в южной части Идлиба; нанесли ответные удары по позициям боевиков юго-западнее Алеппо.

Курды: подозреваются в организации взрыва в деревне Хазван на севере Алеппо; задержали двух человек в Ракке по подозрению в связях с ИГ1; обмениваются ударами с протурецкими боевиками в северной части Алеппо.

ВВС Турции: осуществили разведывательные вылеты в Северной Сирии.

Провинция Латакия

Боевики вооруженной оппозиции вновь предприняли попытку атаковать российскую военную базу «Хмеймим» в западной части провинции. Согласно данным, предоставленным Министерством обороны РФ, штатные системы ПВО уничтожили шесть ударных беспилотников исламистов прежде, чем они успели приблизиться к военному объекту. Никто из жителей близлежащих поселений или служащих на базе не пострадал. В настоящий момент аэродром функционирует в плановом режиме. Это уже третья попытка радикалов нанести удары по «Хмеймиму» за последние две недели. Первые две произошли 5 и 8 августа соответственно. Напомним, в обоих случаях ракеты, выпущенные джихадистами, упали, не долетев до базы, что привело к гибели двух и ранению восьми гражданских лиц.

Провинция Алеппо

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся на юге от административного центра региона недалеко от деревни Аль-Вадихи, возобновили обстрелы огневых позиций боевиков в районе населенного пункта Аль-Хумейра. Отмечается, что на это правительственные войска подвигли провокационные удары боевиков по мирным районам Алеппо.

Тем временем боевики, отряды которых дислоцируются в северо-западных районах провинции, продолжают обмениваться ударами с членами «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), радикалы протурецких вооруженных формирований нанесли удары по окрестностям населенного пункта Шаваригхат Аль-Арз.

Прогремел взрыв в поселении Хазван, расположенном неподалеку от города Аль-Баб в северной части провинции. Согласно данным Twitter-канала (RojavaNetwork), детонировал заминированный автомобиль, припаркованный у военного штаба одной из поддерживаемых Турцией бандгрупп. Известно, что несколько человек пострадали. Более подробные сведения пока уточняются. По предварительным данным, к организации взрыва причастны курдские радикалы, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля протурецких бандгрупп в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Идлиб

Части Сирийской арабской армии (САА) продолжают развивать наступление на границах «Большого Идлиба». Как передает интернет-портал Step News Agency, правительственным войскам удалось прорвать оборону исламистов группировки «Аль-Фатх Аль-Мубин» и взять под свой контроль город Сукейк после нескольких часов ожесточенных боев. Поддержку САА оказывали российские ВКС. Оппозиционный военный источник в сети Twitter (baladinetwork), заявляет о том, что исламисты, в свою очередь, уничтожили танк сил САР, однако данная информация пока нуждается в проверке. В настоящий момент также разворачиваются столкновения на подступах к городу Ат-Тамания, передает Twitter-канал (VivaRevolt). Напомним, несмотря на многократные попытки сирийских властей достичь мирного урегулирования конфликта путем заключения перемирия, джихадисты не преминули пренебречь соблюдением достигнутых договоренностей.

Провинция Ракка

Поступают данные о том, что в административном центре региона возобновились рейды «Демократических сил Сирии» (SDF), официальной целью которых является поиск и уничтожение «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Согласно сведениям военного источника в Twitter (RojavaNetwork), курдские боевики ворвались в дом одного из местных жителей и арестовали двух человек по обвинению в сотрудничестве с террористами ИГ.

Между тем турецкие ВВС осуществили несколько разведывательных вылетов над северо-восточными районами Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщает Twitter-канал (5472_nde). Напомним, на прошлой неделе стало известно о договоренности Турции и США о формировании так называемой зоны безопасности на севере САР, которая будет находиться под контролем Анкары в координации с США. В свою очередь Дамаск назвал подобное решение неприемлемым и противоречащим нормам международного права и уставу Организации Объединенных Наций.

1 Организация запрещена на территории РФ.