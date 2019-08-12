На Украине возмутились школьными дневниками с картой страны без Крыма

Киев, 12 августа. Школьные дневники с картой Украины без Крыма по прежнему продаются в Киеве в гипермаркетах сети Metro. Об этом сообщил один из пользователей Facebook.

Владимир Бируля написал, что еще месяц назад увидел в продаже эти дневники. Тогда в Metro принесли извинения и сообщили, что возмутивший украинца товар изъяли из гипермаркетов. Кроме того, выпустившая дневники компания «Папирус» заявила, что дистрибьюторы вернут им назад эту партию для дальнейшей утилизации. Однако теперь школьные дневники с картой Украины без Крыма снова появились на полках гипермаркетов.

«Администратора не было, консультанты разводили руками… Пришлось купить, чтобы в базе вы видели, какой именно товар и когда принес вам доход!» — возмутился Бируля.

«Он является частью Украины. И отсутствие этой части на карте — это и есть ужас», — написала одна из пользовательниц Facebook.

Отметим, что карта страны без Крыма уже не в первый раз появляется на Украине. Ранее украинский канал СТБ продемонстрировал ее в эфире программы «Холостяк». Возмущенные зрители заставили телеканал признать свою ошибку, а режиссер монтажа проекта был уволен.

В апреле 2019 года Крым пропал с карты Украины, продемонстрированной на видео в киевском аэропорту «Борисполь». После этого было даже возбуждено уголовное дело. В самой воздушной гавани объяснили инцидент техническим сбоем.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате легитимного референдума, который провели на полуострове после государственного переворота на Украине. За вхождение в состав РФ проголосовало подавляющее большинство крымчан. Однако Киев отказался признавать новую государственную принадлежность полуострова, заявляя, что Крым якобы является «оккупированной территорией». В Москве подчеркивают, что данный вопрос можно считать закрытым, поскольку Крым теперь является частью России, как и пожелали жители полуострова.