Порошенко явился на допрос в ГБР с детьми

Киев, 12 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). В этот раз по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой», по которому он проходит в качестве свидетеля. В здание ГБР экс-президент вошел в сопровождении своей охраны и адвокатов, а у ведомства его ждали сторонники, включая сына Михаила и дочерей.

«Порошенко поставил под здание ГБР своего сына. Выкрикивать лозунги про Портнова и ФСБ. Выступает с неохотой, но уже взрослый, надо себя заставлять», — цитирует юриста Андрея Портнова на своей личной странице в Facebook экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

По информации местного портала Strana.ua, Михаил пришел с друзьями, которые окружили его и ограждали от внимания журналистов, в то время как его сестры Александра и Евгения Порошенко стояли у здания с плакатами.

«У ГБР проходит митинг с требованием осудить Порошенко за присвоение санатория в Козине. После появления экс-президента между его сторонниками и противниками произошла словесная конфронтация. Представители обоих лагерей пытались перекричать оппонентов», — сообщает «Громадське».

Протестующие требуют передать в ГБР материалы производства, закрытого еще в 2015 году. Общаться с ними, как и с представителями СМИ, Петр Порошенко не стал и поспешил войти в помещение. Это не первое появление бывшего руководителя страны в бюро. Ранее, 25 июля, он был допрошен по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском», также в начале августа было возбуждено дело за перевод военных средств в офшоры.

Более того, по словам Портнова, в январе 2018 года экс-президент Украины вместе с семьей провел отпуск на Мальдивах, использовав для поездки паспорта на чужие имена. По этому факту расследование продолжается.