Осужденный экс-губернатор Кировской области рассказал о жизни и работе в колонии

Москва, 12 августа. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный к восьми годам лишения свободы, рассказал о жизни и работе в колонии строгого режима, где отбывает наказание.

Бывший глава региона и экс-руководитель партии «Союз правых сил» (2005—2008 год) был задержан летом 2016 года в Москве при получении 150 тысяч евро от гражданина Германии Юрия Судгаймера, члена совета директоров Нововятского лыжного комбината. Белых обвиняли в получении взятки, общий размер которой составлял 400 тысяч евро. Свою вину экс-губернатор Кировской области не признал. В феврале 2018 года суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В интервью RT Никита Белых рассказал, что ему нравится работа библиотекарем в колонии.

«Я не подавлен. Работа библиотекарем мне нравится. Причем нравится не только и не столько с точки зрения доступа к литературе, с этим как-то проблем никогда не было, а именно с точки зрения возможности, будем так говорить, апробировать какие-то свои идеи на практике — в частности, касающиеся работы со специфическим контингентом. Мне это нравится делать», — рассказал Белых.

Он отметил, что работает библиотекарем уже более года. По его словам, библиотечный фонд вырос в 1,5 раза, а своей задачей он считает приблизить наполняемость библиотеки к европейским нормам — 10 книг на осужденного. Белых рассказал, что когда оказался в колонии, в фондах было менее семи тысяч книг, сейчас показатель приближается к 10 тысячам. Он добавил, что число читателей библиотеки увеличилось с 460 до 800 — это порядка 70% находящихся здесь осужденных.

Белых также рассказал, что дважды в неделю ведет радиопередачу «Обзор прессы». В этой программе он рассказывает о материалах, связанных с деятельностью судов, системы ФСИН, правоохранительных органов, правозащитного и адвокатского сообществ.