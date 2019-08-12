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Бородюк может сменить Божовича на посту главного тренера «Крыльев»

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Бородюк может сменить Божовича на посту главного тренера «Крыльев»

Москва, 12 августа. По информации Федерального агентства новостей, будущее главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича находится под вопросом. По словам источника, вопрос об отставке черногорского специалиста пока что не поднимала, но в том случае, если самарцы не начнут исправлять турнирную ситуацию, вопрос расставания с наставником может быть поднят уже по итогам ближайших туров.

Сообщается, что одним из основных кандидатов в случае увольнения Божовича считается Александр Бородюк.

Бородюк известен по работе в тренерском штабе «Крыльев» в начале 2000-х годов, после чего специалист трудился в сборных командах России. В 2013-14 годах он работал главным тренером «Торпедо». В 2016 году специалист тренировал «Кайрат», а на следующий год возглавил сборную Казахстана. Последние два года 56-летний специалист находится без работы. 

После четырех туров «Крылья» набрали 3 очка. В понедельник, 12 августа, самарцы на выезде сыграют с «Ростовом». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

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