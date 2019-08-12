Экс-депутат Рады рассказал, почему Порошенко не боится допросов в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

Во время заседания у здания ГБР состоялся митинг против Порошенко. У стен здания ГБР собралось несколько десятков журналистов и активистов. Противники Порошенко принесли с собой плакаты и мегафоны. Через некоторое время на место прибыли сторонники экс-президента, которые пытались блокировать выступления звуком сирены. Также сторонники Порошенко выкрикивали лозунги «ГБР чистит власть, а не медиа!», в то время как другая сторона выступала с агрессивными речевками, например, «Порошенко труба!». За проведением акции следили несколько десятков правоохранителей.

Такая напряженная обстановка перед зданием ГБР вынудила Порошенко пройти на допрос в сопровождении охранников и защитников. Отвечать на вопросы журналистов экс-глава Украины отказался.

Пока что для Петра Порошенко никакой угрозы нет, считает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, объясняя, почему бывший президент не боится допросов. в ГБР.

«По всей видимости, он не отдыхал, а общался со своими западными партнерами на предмет того, чтобы они помогли ему с текущими проблемами. Напрямую на Западе его отстаивать не будут, но могут найтись в Европе чиновники, которые попытаются перевести уголовные дела, возбужденные против Порошенко, в ранг политических. У бывшего украинского лидера расчет именно на это. Поэтому он вернулся, чтобы продемонстрировать стране, что он кристально чистый человек. Он также демонстрирует это тем, что ходит на все следственные действия. Также экс-президент Украины надеется на публичное заявление и на возможность перевода уголовных дел в политический ранг», — заявил экс-депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, между крупными игроками украинской внутренней политики есть договоренности по Порошенко, рассказывает Спиридон Килинкаров. Мы же не знаем, чем закончился диалог Порошенко с Игорем Коломойским, отмечает бывший депутат.

«Факт того, что они встречались, был озвучен Андреем Портновым. Потом сам Коломойский подтвердил факт этой встречи. А Коломойский не последняя фигура на шахматной доске. Поэтому у Порошенко есть определенные договоренности, но исход дел предсказать пока трудно, т. к. есть высокий запрос у украинского общества по привлечению коррупционеров. В первую очередь это касается самого Порошенко, а затем его окружения. Если не будут реакции со стороны правоохранительных органов и нового президента, то они все быстро потеряют кредит доверия», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее, 6 августа, стало известно, что Петр Порошенко будет проходить в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, однако он не является подозреваемым ни в одном из них. Об этом заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

В этот же день сообщалось, что ГБР возбудило еще одно уголовное дело против экс-президента Украины. Порошенко обвинили в поездке на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.

В настоящее время на Украине идет расследование уже 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников, входивших в его окружение.