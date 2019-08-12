Десять поселков в провинции Ракка перешли под контроль Дамаска за сутки

Москва, 12 августа. Десять населенных пунктов в провинции Ракка Сирийской Арабской Республики перешли под контроль законного правительства страны. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

По данным министерства, в течение 24 часов подписано 10 соглашений о переходе под контроль легитимного правительства САР.

Отмечается, что соглашения подписали населенные пункты Айед-Кабир с численностью населения 1,2 тыс. человек, Аббад — 3,2 тыс. человек, а также западная, восточная, южная и северная Эт-Таура — 8 тыс. человек. Кроме того, договоры подписали западный и южный Саф-Сафе — 1,3 тыс. человек, Хнедей — 6 тыс. человек.

В Минобороны добавили, что за прошедший день российские наблюдатели зафиксировали 30 нарушений режима прекращения военных действий, турецкие — 35. Так, нарушения были зафиксированы в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама.

Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время власти САР ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.