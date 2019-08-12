Опубликованы фото с места гибели рыбаков в Красноярском крае

Красноярск, 12 августа. Опубликованы фото с места гибели четырех рыбаков, которые отравились газом в палатке в Красноярском крае. Они использовали газ для обогрева палатки, однако не открыли на ночь вентиляционное окно, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа в тайге Мотыгинского района. Ближе всего к месту, где рыбаки поставили палатки, расположен населенный пункт Новоангарск. По предварительной версии, семь туристов (шесть мужчин и одна женщина) встали здесь лагерем еще 5 августа.

В ночь на 11 августа четыре человека ночевали в зимней палатке. Они также использовали обогреватель на газу, но при этом открывали вентиляционное окно.

В ночь на понедельник все рыбаки засиделись в одной из палаток допоздна. Уточняется, что они распили на всех литр водки, но пьяными при этом не были. Около 01.30 по местному времени три человека ушли спать в другую палатку. Оставшиеся, среди которых была и женщина, снова включили тепловой обогреватель, однако в эту ночь температура на улице упала до +5 градусов, поэтому вентиляционное окно рыбаки открывать не стали.

Около 05.00 ночевавшие в другой палатке туристы стали собираться на рыбалку и заглянули в палатку своих товарищей. Они почувствовали сильный запах газа. Четыре рыбака уже не подавали признаков жизни.

На место ЧП прибыли сотрудники Следственного комитета. Видимых повреждений на телах погибших не обнаружено. В настоящий момент следственными органами СК РФ по Красноярскому краю проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.