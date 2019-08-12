National Interest составил топ-5 самых мощных военных самолетов России

Нью-Йорк, 12 августа. Американское издание National Interest составило топ-5 самых опасных и мощных военных самолетов Российской Федерации. По словам авторов статьи, отечественный Су-27 стал ответом на американские F-15.

По данным издания, в перечень вошли многоцелевой истребитель Су-27, который стал ответом на американские F-15 и F-16, а также МиГ-29, пользующийся популярностью на международном рынке и до сегодняшнего дня стоящий на вооружении ряда армий постсоветских государств.

Журналисты отмечают превосходное вооружение Су-27, которое включает несколько ракет класса «воздух-воздух», пишут «Известия».

Эксперты отметили истребитель МиГ-21, который и сегодня активно используется десятками стран.

NI назвало МиГ-29 одним из самых маневренных самолетов, который превосходит F-16. При этом на этот многоцелевой истребитель могут устанавливаться ракеты АА-8 для боев на ближней дистанции и оружием класса «воздух-земля».

Кроме того, в перечне оказались истребители Су-35 и Су-57. Как отмечают авторы материала, первый удивляет скоростью в 2390 километров в час и радиусом поражения в 1,6 тыс. километров и более. Также в его конструкции используются радиопоглощающие материалы, благодаря чему он становится «невидимым». Су-57 по многим критериям и характеристикам превосходит остальные самолеты.

Издание считает еще одним мощным российским самолетом бомбардировщик Ту-160 с максимальной скоростью 2220 километров в час.

«Это намного превосходит американские бомбардировщики. Он может похвастаться и дальностью полета», — говорится в статье.

Ранее в НАТО признали военное превосходство армий России и Китая над США.