Гуайдо заявил, что власти Венесуэлы собрались распустить парламент

Каракас, 12 августа. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо заявил, что президент страны Николас Мадуро намерен распустить парламент Боливарианской Республики. С этим утверждением лидер венесуэльской оппозиции выступил в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

По его словам, официальный Каракас якобы планирует объявить о роспуске парламента.

«Завтра они (власти Венесуэлы. — Прим. ред.) планируют объявить о роспуске парламента, незаконно объявить о проведении [парламентских] выборов и начать массовое преследование депутатов», — заявил Хуан Гуайдо.

Напомним, затяжной кризис в Венесуэле начался после того, как оппозиционер провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны в январе 2019 года. Самозванца поддержали США, а также их союзники из числа стран Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств и некоторые страны — участницы ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал эти события попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку легитимного главы Боливарианской Республики выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай и другие страны.

США активно поддерживают смену власти в Венесуэле: в июле 2019 года стало известно, что USAID планирует направить на поддержку оппозиции этой страны 42 миллиона долларов. Кроме того, западная пресса активно поддерживает Хуана Гуайдо, не стесняясь использовать при этом ложную информацию. Среди таких «уток»: вброс о неком «вывозе «золота Мадуро» самолетами российской авиакомпании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», которую якобы направили в Каракас. Позже эти сообщения были опровергнуты как представителями Москвы и Каракаса, так и изданиями, распространившими их.