Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку

Баку, 12 августа. Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой в Азербайджане произошел сбой в работе пиротехнической системы. Об этом певица рассказала в своем Instagram. Инцидент произошел на концерте в Баку. У организаторов мероприятия возникла проблема с пиротехникой. Брежнева рассказала о ЧП на концерте в Баку.

«Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма», — уточнила Брежнева.

Как пишет «Культуромания», при этом артистка призналась, что восприняла происходящее как запланированный эффект и продолжила выступление.

По данным издания «Газета Кемерова», в это время, как выяснила исполнительница позже, за кулисами не могли остановить дым, но решили не прерывать номер. По данным «Газета.ru», на выступление певицы инцидент не повлиял.

В апреле 2018 года известная певица Вера Брежнева во время концерта «Звезды Русского Радио» в Москве запуталась в юбке и упала. Концерт проходил в «Крокус Сити Холле». Певица исполнила первую песню в коротком розовом платье, а для второй композиции решила сменить наряд. Для исполнения следующего хита Брежнева вышла на сцену в черном топе и роскошной длинной юбке с воланами.

Во время исполнения песни певица спустилась к зрителям и, гуляя вдоль первых рядов, внезапно запуталась в юбке и упала. При этом Брежнева продолжила петь.

Напомним, Брежнева в своих социальных сетях раскрыла необычный способ омоложения. Поклонники исполнительницы, посмотрев последние фото певицы, обратили внимание, что на ее шее «красуется» сетка коричневого цвета. Одна из подписчиц поинтересовалась у звезды сцены, что это.

Как отмечают СМИ, судя по всему, певица не использует ни инъекции, ни пластику. В связи с этим пресса предположила, что сохранять молодость бывшей солистке коллектива «ВИА Гра» помогают именно тейпы.

Тейп — это клейкая лента из ткани, которая напоминает чем-то пластырь. Его используют для фиксации и поддержки суставов. Чаще всего яркие ленты можно увидеть на телах спортсменов, которые зачастую используют тейпы для восстановления и фиксации мышц. Косметологи также решили воспользоваться этими пластырями в своей работы. Они внедрили тейпы, которые немного отличаются от спортивных, в систему ухода за лицом. Отмечается, что большинство пластырей пропитаны полезными компонентами, вроде пептидов и гиалуроновой кислоты. Как считают эксперты, эти клейкие ленты помогают избежать инъекций ботокса, также это методика в косметологии является профилактикой мимических морщин.