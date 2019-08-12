Классификатор СМИ поможет справиться с призывами к беспорядкам, считает Милонов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов уверен, что классификатор ФАН поможет бороться с рекламой беспорядков в иностранных СМИ.

Ранее Роскомнадзор в письме к американской корпорации Google потребовал прекратить рекламу несогласованных с властями РФ протестных акций. По данным РКН, некоторые иностранные структуры покупают у видеохостинга рекламные инструменты вроде пуш-уведомлений. При помощи этих инструментов распространяется информация о незаконных мероприятиях для срыва федеральных и региональных выборов в России.

При этом в ведомстве уточняется, что реклама приходит даже к тем пользователям, которые не подписаны на политические каналы. Представители РКН предупредили Google, что в случае отказа будут приняты ответные меры, а действия корпорации могут расцениваться как вмешательство во внутренние дела России.

Комментируя ситуацию, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил, что в регулировании работы иностранных СМИ Роскомнадзору может помочь классификатор СМИ от Федерального агентства новостей.

Ознакомиться с обновленным классификатором СМИ.

«Классификатор СМИ от ФАН может свести на нет все попытки зарубежных СМИ рекламировать различные незаконные политические акции или даже беспорядки в РФ. Есть, к сожалению, те источники, те ресурсы, которые занимаются не журналистикой в классическом понимании, а некой активистской, пропагандистской работой и действуют в интересах других государств. Это можно расценивать как дестабилизацию российского общества. Поэтому, конечно же, такой классификатор станет полезен не только для РКН, но и для всех граждан РФ», — считает депутат.

И действительно, в последнее время подавляющее большинство россиян черпает информацию о происходящих в мире и России событиях в Интернете. А это значит, что очень велик риск наткнуться в Сети на прямую антироссийскую пропаганду или на материалы, порочащие и Российскую Федерацию, и ее граждан. Отсюда исходит и основная задача классификатора СМИ — уберечь россиян от неприемлемого контента, вранья и оскорблений, которыми пестрят иностранные СМИ.

«Есть организации, которые следуют букве закона, не нарушают норм приличия, а есть те, которые творят такую нецензурщину в СМИ. Потому и отношение должно быть к ним разное, и естественно, что нужно категорически запретить всем этим зарубежным ресурсам вроде YouTube, а также якобы российским СМИ незаконно вмешиваться в российскую избирательную кампанию. Это ведь не требующее доказательств, очевидное вмешательство иностранных государств в выборный процесс в РФ», — продолжает парламентарий.

Милонов напомнил, что в настоящее время в России проходит подготовка к региональным выборам депутатов и губернаторов, и становятся заметнее действия иностранных государств, которые через СМИ пытаются вести открытую агитацию в поддержку незаконных, антигосударственных выступлений.

«А это повод всерьез начать расследование вмешательства иностранного государства во внутренние дела России. И это уже не будет фейковый процесс, не фейковая Санта-Барбара, которая ни к чему не пришла, базирующаяся на домыслах, догадках и сплетнях подвыпивших конгрессменов о якобы российском следе. Сейчас нам нужно начинать собственное расследование, что будет отвечать интересам суверенитета России. А классификатор СМИ поможет разобраться с рекламой незаконных протестных акций в иностранных СМИ и призывами к насилию на улицах российских городов», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Федеральное агентство новостей ранее подготовило обновленную версию классификатора СМИ. Он был значительно дополнен, расширен и актуализирован в связи с последними событиями в Москве и стране.