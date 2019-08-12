Экс-депутат Рады рассказал, что власть на Украине делает с наследием СССР

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил что украинские города в настоящий момент существуют за счет инфраструктуры, которая была построена в СССР. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Когда ездишь по стране и бываешь не только в крупных областных центрах, то понимаешь, что украинские города живут в далеком советском прошлом. И 90% страны живет в построенном и за счет построенного в период, в котором теперь отрицается все великое и вызывающее гордость», — сообщил Мураев.

Депутат отметил, что пока нет возможности гордиться тем, что было построено в последнее время, так как многие стройки «проходили только на словах».

«К сожалению, не получается гордиться стройками «правильной» декоммунизированной эпохи, многие из которых проходили только на словах и в воображении нынешних министров или фигурируют в материалах расследований», — подчеркнул Мураев.

Действительно, такая проблема на Украине существует, говорит экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«На сегодняшний день все постройки на Украине — со времен Советского Союза. Однако активные стройки начались еще при Леониде Кучме. Также начал развиваться бизнес. Такая же ситуация была при правлении премьер-министра Николая Азарова. Строилось очень много жилых площадей. А после того, как пришла майданная власть, отношение к этой инфраструктуре стало потребительским. Эта власть ничего не построила и не сдала в эксплуатацию населению. Наоборот, все сейчас разрушается и расхищается. Вложений в ремонт майданая власть 2014 года не делает. Бизнес, который раньше работал, пытается выживать. Но активного строительства нет. Самое крупное строительство было при СССР. Это наследие СССР было оставлено нынешнему поколению. Однако представители этого поколения не в состоянии содержать это наследие», — заявил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Если в кабинет министров придут люди наподобие Арсения Яйценюка и Владимира Гройсмана, то на Украине вряд ли начнет работать какой-либо бизнес, считает бывший депутат.

«При таком управлении хозяйством, как на сегодняшний день, я перспективы развития в этой отрасли не вижу. Я не вижу, чтобы Владимир Зеленский как-то хотел восстановить и воссоединить страну, а также привлечь инвестиции. Все только мифические обещания. Когда продадут последний ресурс страны - землю, будут превращать народ в пушечное мясо», — сказал собеседник ФАН.

В июле бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сказал, что во времена СССР на Украине жилось лучше. Политик раскритиковал идею переименования украинских улиц в рамках декоммунизации и подчеркнул, что при СССР наглых чиновников не было, а с пациентов больниц не брали денег.